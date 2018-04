Kim Wall-sagen dag 12: Peter Madsen er en utroværdig morder

På dommens dag trådte de voksne ind i lokalet, stoppede legen og flåede spillepladen af bordet. Peter Madsen mishandlede og slog Kim Wall ihjel. Og for det skal han sidde i fængsel resten af sit liv.

DAG 12 25. april 2017 11 lange retsdage fra morgen til eftermiddag har morderen, seksualforbryderen og ligskænderen Peter Madsen spundet et net ud over stort set alle, der har fulgt sagen om mordet, seksualforbrydelsen og skændingen af Kim Walls lig. Han har sat et spil op foran os alle med en syv sider lang, nedskrevet og frit opfundet historie, der præsenterede en alternativ virkelighed. Hvor han var en værre kludremikkel, hvor et vakuum låste en luge, hvor Kim Wall blev forgiftet af udstødningsgasser. Hvor voksne, veluddannede mennesker har måttet forholde en falsk virkelighed med mærkværdige scenarier med varmegrader, luftreservoirer og pvc-rør. Hvad skal der til for, at man kan åbne en luge ned til en ubåd, når der er skabt undertryk i den? Hvad med dit, hvad med dat? Kan det passe? Kan det hænge sammen? Kan det få ham af krogen? 11 lange dage.

På tolvtedagen trådte en dommer og to domsmænd ind i retssal 60, fejede spillebrikkerne af bordet og sagde i omskrevet form: Hvad laver I? Hvad tænker I på? Peter Madsen samlede en tilfældig kvinde op, sejlede ud med hende med den aftale, at hun skulle være hjemme igen kort tid efter. Og så skulle de have glemt tiden og skabt den situation, som Peter Madsen har malet op? Glem det. De forholdt sig slet ikke til hans forklaring. Den var ikke værd at spilde tid på og slet ikke værd at overveje at tro på. Der var jo beviser på, at hun havde været udsat for vold - på den ene balle og i ansigtet - før hun døde. Beviser på at hun var blevet skamferet og stukket i senest et ganske kort øjeblik efter dødens indtræden. Dommeren sagde "utroværdig" mindst lige så mange gange, som anklageren sagde "beheading" på niendedagen, hvor han gennemgik mængderne af dødsporno og henrettelsesvideoer, der var blevet fundet hos Peter Madsen. Morder, seksualforbryder og ligskænder. Lovens strengeste straf: Livstid. Væk med spillepladen. Der er én virkelighed og kun en.

Peter Madsen sad ved siden af sin forsvarer og hørte på begrundelserne for dommen og straffen. Let nedsunket. Hængende øjenbryn. Med en mund der aldrig har været længere fra et smil. Katatonisk og apatisk. Og hørte ordene: - Ved fastsættelse af straffen har retten lagt vægt på, at der er tale om et kynisk og planlagt seksuelt overgreb og drab af særdeles brutal karakter på en tilfældig kvinde, der i forbindelse med sit journalistiske arbejde havde taget imod et tilbud om en sejltur i tiltaltes ubåd. Og så er den sådan set ikke længere. Der er dog et spørgsmål, der står tilbage: Hvorfor sagde han det ikke bare? Hvorfor siger han det ikke bare?

På en af de 19 dage, der gik mellem 10. og 11. retsdag sad jeg på et kontor og talte med to psykiatere, der begge er tidligere retspsykiatere og tilsammen har lavet et højt trecifret antal mentalerklæringer. I de fire timers samtale havde jeg egentlig kun et spørgsmål: Hvorfor siger han det ikke bare? Hvorfor lader han os sidde og sprælle i en alternativ virkelighed, som vi godt ved er falsk, men som vi ikke kan kaste af os, før dommeren har talt. For hvis nu ... De havde to forklaringer, og de troede mest på den sidste: 1. Peter Madsen vil ikke være morder. Ingen har lyst til at være morder. Vi udstøder mordere. Han vil miste den status, som har optaget ham så meget. Jo længere han kan holde fast i den, jo bedre. 2. Han er ligeglad. Som han havde sagt under mentalundersøgelsen, gik han ind i retssagen af nysgerrighed. Han leger. Det er et spil for ham. Han har siddet og rykket rundt på brikker og justeret og justeret efterhånden, som han er blevet udsat for modtræk. Han har endda anerkendt og rost politiet, når de i deres efterforskning har givet ham nye udfordringer. Han siger det ikke, fordi han vil spille spillet til ende. Og det er også forklaringen på, hvorfor en del af befolkningen ikke har villet følge med i sagen om mordet på Kim Wall - de har ikke villet give ham den gevinst at deltage i hans spil.

De to retspsykiatere udelukkede ikke, at Peter Madsen kommer til at sige det. Når han har siddet indespærret længe nok. Når han har fundet ud af, at fantasien om at bruge fængslet som en art refugium, hvor han kan tænke store tanker og skrive bøger, er noget mindre attraktiv at leve i end at tænke på. Når han har kedet sig længe nok. Når savnet af opmærksomhed bliver dybt nok. Så vil han måske sige det. Ikke for at give alle os, der kollektivt har været udsat for hans overgreb på vores virkelighed, en undskyldning eller beklagelse. Men for at bygge et nyt privat projekt baseret på et fantasiliv, der stadig intet har med vores virkelighed at gøre. For at gøre noget for sig selv. Det var de to tidligere retspsykiateres besyv.