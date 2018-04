Kim Wall-sagen dag 10: Peter Madsen smiler stort og føler sig stolt af sit liv

"Denne folkloristiske opfattelse af livet efter døden, synes jeg mest er sjov fordi, de fleste nok ville synes, at "down under" er et mere udfordrende og interessant sted end "upstairs"".

"Du ser de mest forfærdelige ting ske i krogene. Husk, i denne kogende kedel af begær, had, selvglæde, porno, drifter, vrede, skinsyge og forfængelighed er der ingen grænser. Kun dine drifter. Kom ikke i vejen for nogen, for så går det med ét ud over dig selv. Helvede gennemsyres af en ondskab, som trænger ind i dit hoved, som havde du wifi i øregangen. Hele filosofien i denne underverden kommer til dig."

Anklageren ville gerne nøjes med at læse udvalgte passager op - i praksis helvedesscenariet. Forsvareren fulgte sin sædvanlige stil og insisterede på, at hun i forsvaret af Peter Madsen står bedre, hvis hun nuancerer billedet af en sex-, død- og ødelæggelsesfikseret mand, så hun ville også have læst paradisscenariet op. Det måtte hun så gøre selv.

Anklageren havde fundet en tekst, Peter Madsen skrev for tre et halvt år siden på Ingeniørens hjemmeside. Med 2500 ord (cirka tre gange så lang som denne artikel) beskrev Peter Madsen to scenarier: At ankomme til himlen og at ankomme til helvede.

Flere gang vendte han hovedet ned mod de cirka 30 tilhørere, fangede folks blikke og holdt det. Måske kiggede han efter nogle, han kendte, men han gav aldrig udtryk for genkendelse. Det virkede som om, han havde genfundet et overskud, der gjorde ham i stand til at forholde sig til ikke blot de professionelle aktører i sagen, men også verden omkring sig. Som om han var begyndt at føle sig hjemme i situationen.

Her vekslede Peter Madsens kropssprog fra at udstråle total upåvirkethed til mild interesse.

Og så blev der ellers læst op i et klinisk og nøgternt sprog, der gjorde de umenneskelige ting, som Peter Madsen er anklaget for, til et køligt opslag i en lærebog.

Blandt andet fik vi at vide, at der ikke var blevet konstateret de skader på Kim Walls trommehinde, som man ville forvente at finde, hvis hun var blevet udsat for det voldsomme undertryk i ubåden, som er centralt i Peter Madsens forklaring.

Efter himmel og helvede

Da turen i Peter Madsens himmel og helvede var overstået, skulle anklageren i gang med det, salen havde ventet på hele dagen. Oplæsningen af mentalerklæringen - alt det vi ikke fik på dag et, hvor anklageren blot brugte korte, udvalgte vendinger:

"Patologisk løgner", "svært seksuelt afvigende", "narcissistiske og psykopatiske træk", "grandios selvfølelse", "alvorlig mangel på empati og skyldfølelse" og "polymorf pervers".

Anklageren begyndte med psykologerklæringen, der danner grundlag for mentalerklæringen:

Peter Madsen havde fortalt psykiateren, at han var meget bevidst om, at usømmelig omgang med lig giver en mild straf - et halvt års tid - men at drab giver en meget hård straf. At han var meget interesseret i strafformen forvaring, der gives til særligt farlige forbrydere, at han fandt tanken skræmmende, og hvad psykiateren mon mente om hans farlighed? Om at når han så dødsporno (psykiateren brugte udtrykket "ekstremt perverterede ting"), fantaserede han om selv at blive voldtaget og mishandlet.

Flere gange havde psykiateren oplevet Peter Madsens evne til at skifte abrupt mellem sindsstemninger, som retten oplevede på dag syv, hvor han lige græd et halv minut. Det var kattene, ekskonen og en bamse i et tog, der kunne gøre ham ekstremt følelsesmæssigt påvirket. Når det handlede om Kim Wall, var det noget andet.

Ingen anger, ingen skyld, ingen empati, ingen medfølelse med hverken Kim Wall eller hendes pårørende.

Psykiateren oplevede skiftet, da Peter Madsen talte om at være så ked af, at hans liv lå i ruiner, at han ville begå selvmord.

Sekundet efter sagde han storsmilende, at han følte god grund til at være stolt af sit liv, sine mange forhold til kvinder og sine bedrifter.

Nærmest midt i en sætning i anklagerens oplæsning brød dommeren ind, sagde tak for i dag og forsvandt ud af lokalet hurtigere end nogensinde før.

Resten af mentalerklæringen måtte vente.

Næste retsmøde er 23. april. Dommen skal falde 25. april.