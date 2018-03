Kim Wall-sagen: Den dag Peter Madsen satte et halvt minut af til at græde

Kim Walls forældre var i vidneskranken på dag syv uden at græde. Peter Madsen var også i skranken igen og viste en forbløffende evne til at flexe ind og ud af sindsstemninger.

Det bliver umuligt at høre, hvad han siger, fordi følelserne tilsyneladende vælter ind over ham.

- Jeg vil ikke have at hun skal være bange (ekskonen, red. )...

Han startede med at svare helt afbalanceret og med fokus på sig selv: At hans verden er styrtet sammen. At alt, hvad han har bygget op, ligger bag ham, fordi Kim Wall er kommet noget til. At fremtiden ikke længere er lys, men grumset, dyster og uigennemskuelig.

Dag syv: For første gang viste Peter Madsen følelser, som ikke udsprang af forurettelse over, at anklageren stiller ham spørgsmål. Eller af begejstring over at fortælle om sin ubåd og sine bedrifter.

Dødsporno er bare en delmængde

Inden havde forsvareren ført yderligere to vidner. En der havde mødt Peter Madsen for 18 år siden i sexklub og sagde, at Peter Madsen ikke havde nogen egentlig interesse i S/M. Han fortalte, at de i den klub - og alle andre klubber af samme typer, som han kendte til - gik meget op i sikkerhed, og at alle var helt indforståede med, hvad der foregik. At alt skulle være med samtykke.

En anden fortalte om, at økonomien i Peter Madsens forretningsmodel altid balancerede på en knivsæg, men at der altid dukkede noget op, så det var ikke noget at bekymre sig om.

Anklageren spurgte Peter Madsen om henrettelsesvideoerne, den animerede dødsporno og teksterne om spidning af kvinder, som politiet havde fundet på hans telefon, computer og harddiske, og som var der dagen før, igen var blevet vist eksempler på. Filer der både var nye og mange år gamle.

- Vi ved godt, at jeg har set nogle skrækfilm og nogle tegnefilm, som har et skrækfilmsindehold. Du vil gerne vise, at der har været en årelang interesse, sagde Peter Madsen til anklageren og fik formuleret denne forklaring:

- Min interesse for alt er startet tidligt i mit liv. Dette er en delmængde af alt.