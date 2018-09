Kim Wall-ankesag: Lægdommer faldt om under opremsning af drab

Ankesagen, hvor det skal afgøres, om Peter Madsens livstidsstraf står ved magt, kommer sandsynligvis til at gå om. En af to tilbageværende lægdommere blev kørt væk i en ambulance, efter han havde lyttet til en lang opremsning af brutale drab.

Anklageren er i gang med en opremsning af tidligere drab, der har givet livstid.

Han startede i 1956 med en voldtægt med efterfølgende drab ved kvælning og var nået til et drab og tre drabsforsøg i et bandemiljø i 1999. Klokken er et par minutter i ti, og han har vel en lille halv time tilbage af sin procedure, da retsformanden pludselig afbryder ham.

- Vi bliver lige nødt til at holde en pause.

Anklageren hæver øjenbrynene, så de bliver til buerne på to spørgsmålstegn og retter så blikket mod en af lægdommerne, en ældre gråskægget mand, der sidder to pladser til venstre for retsformanden. Lægdommeren er sunket ned i stolen, hovedet tilter bagover.

Retsformanden havde tilføjet, at der var brug for et glas vand, men det var tydeligvis det mindste, der var brug for. Der bliver råbt på førstehjælp og hjertestarter, og retsbetjente, Kim Walls far og efterforskningsleder løber mod skranken.

Journalister og tilhører bliver gennet ud på pladsen foran Østre Landsret, og kort efter kommer en repræsentant fra retten ud og siger, at retten er hævet for i dag. I vinduerne i de store døre ind til retslokalerne i Bredgade kan man se en båre køre forbi med lægdommeren.

25 minutter efter retsformanden afbrød anklageren, kører en ambulance fra Hovedstadens Beredskab ud af landsrettens indkørsel i Fredericiagade, slår udrykningen til og kører i retning mod Rigshospitalet.

Lægdommeren var angiveligt ved bevidsthed og uden for livsfare, da han blev kørt væk, men ankesagen, hvor det skal afgøres om livstidsdommen over Peter Madsen for mordet på den svenske journalist Kim Wall står ved magt, eller den skal ændres til forvaring eller en tidsbegrænset straf, er suspenderet.

Det mest sandsynlige er, at den kommer til at gå om. Ofte er der en reservelægdommer i sådanne sager, men det var ikke blevet vurderet som nødvendigt i denne sag.

Og mellem første og anden dag i ankesagen var der allerede udgået en lægdommer, fordi vedkommende havde fået job i en styrelse under Justitsministeriet, og retsplejeloven tillader ikke borgere med et sådant job at være lægdommer. Sagen skulle så have fortsat med blot to lægdommere og tre juridiske dommere.

Med kun en lægdommer tilbage, kan sagen ikke gennemføres. Nye lægdommere vil skulle høre alle anklageren og forsvarerens ord for at kunne tage stilling til straffens længde.

Der er dog muligt, at det blot var et forholdsvist uskyldigt ildebefindende, at den gråskæggede lægdommer oplevede, så han vil kunne genindtræde i en fortsættelse af sagen.

Inden anklagerens afbrudte opremsning af livstidsdomme, havde han brugt et kvarter på at argumentere for stadfæstelse af livstidsstraffen baseret på tre hovedargumenter:

Forberedelsen:

- Vi skal forestille os en mand, der har gået og - hvad skal jeg sige - hygget sig med at forberede sig og fantaseret om forbrydelsen. Og hvor ved jeg fra, at han har fantaseret? Han har set film og læst tekster. Han så en film med et kvindedrab aftenen inden mordet. Tilfældighed? Den slags tilfældigheder tror jeg ikke på, sagde anklageren.

Hensynsløsheden:

- Dette mord er en middelalderlig torturbøddel værdigt. Peter Madsen udlevede sine vildeste, sadistiske og umenneskelige sexfantasier. Selv jeg må forbløffes over omfanget af skader og placeringen af skader, sagde anklageren, mens Peter Madsen sad og virrede forarget med hovedet.

Værgeløsheden:

- Hun var fastspændt med stropper og havde ingen mulighed for at undslippe. Kim Wall var forsvarsløs i ordets egentlige forstand, sagde anklageren.

De tre hovedargumenter kan han så komme til at gentage i en eventuel ny ankesag. Og Peter Madsen kan virre med hovedet igen.