Kim Wall-ankesag: - Jeg glæder mig til, at du kommer tilbage

På næstsidste dag i sagen om mordet på Kim Wall var der kærlighed i salen. En der spirede op efter mordet som en kroget tidsel gennem asfalt, og en der blev smadret af mordet. Og de havde intet at sige til hinanden.

På den 14. dag i sagen om mordet på Kim Wall var stemningen for første gang i nærheden af at være løssluppen. Det var anden dag i ankesagen i landsretten, hvor det skal afgøres, om livstidsstraffen af Peter Madsen for at forberede og gennemføre et seksuelt motiveret drab af en uset brutalitet skal stadfæstes - efter en indledende sag over 12 dage i byretten. Når dommeren ikke har været i lokalet under både byrets- og landsretssagen, har talen mellem aktørerne, journalisterne, tilhørerne været afdæmpet i respekt for en af samfundets bærende institutioner, den dømmende magt. Talen blev i dag mindre afdæmpet. Bag Peter Madsen sad tre kvindelige pårørende, og inden sagen begyndte klokken 09.30, talte de højlydt sammen, smilede stort, grinede.

På anklagerens side sad Kim Walls forældre - for første gang sammen med Kim Walls danske kæreste. Han har blot været i retten en gang før, men det var i vidneskranken på tredjedagen, og i momenter lignede han en ganske almindelig mand uden den bagage, som alle ved, han har. På plads igen efter frokostpausen talte han og forældrene sammen, som enhver familie ville gøre. De grinede.

Da Peter Madsen kom ind i lokalet, startede han med at tale stående med sin forsvarer. Også her var der et øjebliks lys. Han smilede. Også med øjnene. Han har stadig et halvt liv at leve, selv om broderparten skal tilbringes bag tremmer.Da han forlod salen i frokostpausen, passerede han tæt forbi en af de kvindelige pårørende. De holdt hinandens blik og nærmest sugedes mod hinanden, mens de udvekslede få, hurtige ord.

Kvinden så ud til at være i midten af fyrrerne. Hendes mosgrønne sweater glimtede i kap med afdæmpede guldsmykker og de lyse toner i den korte midterskilning. De optrukne ærmer afslørede feminine tatoveringer på underarmene - blandt andet en kæde om håndleddet som den, musikeren Pernille Rosendahl har. De sorte jeans sad tæt. Hun havde blide øjne og et let smil. Ingen ville tænke andet, end at her var en kvinde, som ingen fortræd gør - tværtimod.Det var den tidligere fængselsbetjent fra Storstøm Fængsel, som har forladt sin stilling, fordi hun kom for tæt på Peter Madsen. Da det kom ud, gav hun et interview til Ekstra Bladet, som dårligt kunne læses på anden måde, end at hun er hovedkulds forelsket. Og nu en del af det, som en af aktørerne i den modsatte side af salen, kalder Peter Madsens "heppekor".

Den korthårede kvinde kunne snildt være mor til Kim Walls kæreste, der sad skråt overfor. Det er ikke til at vide, hvorfor han mødte op, og vi behøver heller ikke at vide det. Hvis nogen har ret til at sidde i lokalet, er det ham.Overfladisk set havde han valgt en kedelig dag. Den bestod blot af anklager og forsvarer, der læste op af udvalgte passager i 14 udvalgte vidneerklæringer ud af de 36 i byretten. Rationalet var, at det var de erklæringer, som har relevans for strafudmålingen.Kvinder, der blev inviteret ud at sejle med Peter Madsen i samme periode, men var så heldige, at de sagde nej. Mennesker tæt på Peter Madsen, som havde hørt ham drømme om den perfekte forbrydelse. Retsmedicineren. Vidner der kunne beskrive Peter Madsen som helt cool og uberørt, da han kom i land efter at have tortureret, myrdet og parteret Kim Wall. Kærestens forklaring.