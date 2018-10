Kim Larsens datter: Et lyn slog ned i mit hjerte

I søndags stod hele Danmark op til nyheden om Kim Larsens død. Han sov stille ind med sin familie omkring sig.

Familien har hidtil frabedt sig henvendelser fra pressen, men efterhånden er der kommet flere rørende reaktioner fra mennesker, der stod den legendariske sanger nær.

Tirsdag delte Kim Larsens datter, Alice Eva Larsen, sine mindeord om sin far på Facebook. Her beskriver hun sin fars død som et lyn, der slog ned i hendes hjerte.

I den rørende afsked kommer hun også ind på, hvilket menneske og hvilken far Kim Larsen var.

"Min far lærte mig altid at være sød overfor andre mennesker og aldrig at dømme på forhånd, han lærte mig altid at hjælpe når jeg selv var mere heldig stillet end andre, han lærte mig aldrig at være nærig, og han og min mor lærte mig at elske og respektere alle skæve eksistenser."