Kim Larsen-minder: Festival-lederen kneb en tåre

Kim Larsen har gæstet Jelling Musikfestival over 15 gange. Lars "Charlie" Mortensen kneb en tåre, da han hørte om sangerens død, for Kim Larsen var ikke kun en musiker for festivallederen. - Vi skulle altid drikke en øl sammen efter hans koncerter. Hvis jeg ikke var ved bagscenen, når han var færdig, ringede han efter mig. Han var som en god ven. Han var en vidende mand og altid hyggelig at være sammen med. Når Larsen åbnede munden og fortalte historier, blev der lyttet. Når Larsen og hans musik var til stede, så var der folkefest, og alle sang med, fortæller Lars "Charlie" Mortensen. (Juhler)