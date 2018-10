Kim Larsen-minder: En uge efter Kim Larsens død er Danmark stadig i sorg

Kim Larsen havde ikke været død i mange timer, før hans portræt var malet på et plankeværk uden for Christiania i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau

Et bud på Kim Larsens egen reaktion, hvis han havde oplevet den seneste uges landesorg i Danmark, er, at han havde spurgt "Hvad piver I over", smilet, drukket ud, sprunget på cyklen og forsvundet fløjtende derudad.

"Bisættelsen vil finde sted i absolut stilhed og helt privat." Sådan skrev Kim Larsens impresario Jørn Jeppesen søndag formiddag klokken kvart over 11 på Kim Larsen og Kjukkens facebookside. I skrivende stund er der 66.000, der har reageret med en grædende emoji, et hjerte eller en tommelfinger, 26.000 har kommenteret, og 18.000 har delt. Måske er Kim Larsen bisat, og i så fald er det nærmest det eneste omkring efterdønningerne af hans død, der er foregået i absolut stilhed. Det meste af Danmark har sørget, og man har også en fornemmelse af, at alle har sat ord på. Mange har også sat handling bag. Der er blevet arrangeret fællessang og et væld af mindearrangementer og optog i byer og flækker, fra Stege til Juelsminde. I aften er der hyldestkoncert på Rådhuspladsen i København, den bliver sendt direkte på DR.

De 10 allermest spillede Kim Larsen-sange



1 "Kvinde min"



Fra albummet "Gas 5" med Gasolin'. Blev i 2012 kåret som den bedste danske kærlighedssang nogensinde, da Søndagsavisen spurgte 1000 repræsentativt udvalgte danskere.



2 "This Is My Life"



Afslutningsnummeret på Gasolin's syvende studiealbum "Efter endnu en dag".



3 "Rabalderstræde"



Ligesom "Kvinde min" også fra albummet "Gas 5". De to blev udgivet på single med "Rabalderstræde" på a-siden og "Kvinde min" på b-siden.



4 "Midt om natten"



Titelnummeret til albummet, der kom sammen med filmen af samme navn fra 1983. Det bedst sælgende danske album nogensinde med over 650.000 solgte.



5 "Det bedste til mig og mine venner"



Åbningsnummeret fra det næstsidste studiealbum fra Gasolin', "Gør det noget".



6 "Jutlandia"



Sangen om hospitalsskibet, der tog del i Koreakrigen. Fra albummet "Forklædt som voksen" med Kim Larsen & Bellami.



7 "Joanna"



Fra Kim Larsens første soloalbum "Værsgo", hvor den blev sunget af den 13-årige Søren Bernbom.



8 "Hva gør vi nu lille du"



Gasonlin'-single fra 1976.



9 "Papirsklip"



Fra "Midt om natten"-albummet og film. Den bedst kendte Kim Larsen-sang i Norge.



10 "Hvis din far gi'r dig lov"



Koda er danske sangskrivere og komponisters forening, som arbejder for at sikre, at dens medlemmer får betaling, når deres musik bliver spillet i radio, på streamingtjenester, til koncerter, på restauranter osv. Det er derfor den organisation, der har det bredeste overblik over, hvilke sange der bliver spillet og hvor meget. Mandag offentliggjorde Koda en liste over de 300 mest spillede Kim Larsen-sange . Her er topti:

Fra Aalborg til Irland På aftenen for Kim Larsens død blev hans sange afspillet i en uafbrudt strøm i højtalerne på Aalborg Stadion inden superligakampen mellem AaB og OB. I går spillede OB hjemmekamp mod AGF. Odenseholdets fans synger altid med på Kim Larsen og Kjukkens "Her i Odense", inden holdet går på banen, og linjen "Tab og vind med OB" bliver skrålet med udråbstegn. Mod AGF stillede holdet på banen med sørgebind på overarmene, og i det 72. minut satte hele stadion i klapsalver som en markering af Kim Larsens 72 levede år. Da ishockeyholdet Odense Bulldogs løb på isen tirsdag, var det til tonerne af "Strengelegen". Da U2 spillede i Royal Arena søndag, blev Larsen også hyldet af forsanger Bono. "De 16.000 ellevilde tilskuere i Royal Arena glemmer aldrig øjeblikket, da den irske superstjerne hylder Kim Larsen og dedikerer søndagens koncert til den danske sangfader. For derefter at recitere de første to vers af "This Is My Life", mens Kim Larsen sender sit hankat-smil fra storskærmen," skrev anmelder Simon Staun i avisen Danmark og gav en ekstra stjerne. Danmarks samlede behov for at lade en brusende flod af kærlighed og sorg strømme har næppe været større end i den forgangne uge.

En flig fra privaten Heldigvis blev der i løbet er ugen også lindet en smule ind til privaten og Larsen-familiens gemakker. Mandag indledte sønnen Sylvester en længere tekst på Facebook sådan: "Min fars død har ramt mig hårdere end jeg havde forventet. Gennem de senere år var vores forhold til hinanden blevet mere distanceret og konfliktfyldt, som følge af uenigheder og gamle sår i familien der havde svært ved at hele. Min far kunne være stejl, uforsonlig, voldsomt opfarende og havde ofte svært ved at indrømme egne fejl, mens han fremhævede dem hos andre. Nej, han var langt fra perfekt den gamle. Men hvor jeg dog elskede ham." Tirsdag skrev datteren Alice Eva også på Facebook og startede med at fortælle om sin far. Ret hurtigt gik det dog over i at blive et brev til sin far. "Jeg blev så glad, når jeg som lille pige lå i min seng om aftenen og kunne høre din 2CV nede på gaden. Så vidste jeg, du kom hjem til os efter en lang dag i studiet. Jeg kan stadig høre dig komme syngende eller fløjtende op ad trappen til vores lejlighed," skrev hun blandt andet og sluttede med: "Elsker dig så højt og savner dig så meget, far ... nu er det dig der vinker ned til mig."

Derudaf Kim Larsen var ikke kendt for at sætte pris på journalister. De, der kom i nærheden af ham, kom det typisk, fordi de ikke bare var journalister, der ville have noget af Kim Larsen. En af dem, der kom tættest på, var den mangeårige journalist på Fyens Stiftstidende John Borgkilde. Blandt andet, fordi han boede lige over for Larsen i Odense og også godt kunne lige at bruge byen og det, den havde at byde på, når butikkerne lukkede ned for dagen. Men også, fordi John Borgkilde i sin ungdom i halvfjerdserne arrangerede koncerter med Gasoli'. På Kim Larsens dødsdag i søndags skrev Borgkilde på sin blog om en Gasolin'-koncert, han i 1973 satte op i Rishøjhallen nord for Køge. Det var en økonomisk fiasko med blot ganske få, der løste billet - måske det mindste publikum til en Gasolin'-koncert nogensinde, skrev Borgkilde. Han sluttede af med en samtale, han havde med Kim Larsen mange år senere om netop den aften i 1973: "Når jeg kunne fange publikums blikke, var det en god aften," sagde Kim Larsen. "De, der kom til den koncert nede ved Køge, som du taler om, de fik en god koncert. Det synes jeg, jeg kan huske. Det kan godt være, der kun var to-tre rækker publikum langs scenekanten, men de havde det altså fedt. Jeg så, de havde det godt, og at de kunne li' det, vi spillede." "Hva' piver du så over," sagde han, smilede, drak ud - tog cyklen og forsvandt fløjtende, derudad.