Kim Larsen-minder: En aflyst koncert, reklamer nej tak og en liter mælk

Jens Hebroe fra Ringkøbing var allerede glødende Kim Larsen-fan, da han som otte-årig i 1972 stod og trippede foran Vesterhavshallen, hvor han sammen med sin far og sin bror skulle til Gasolin'-koncert.

- Det blev en kæmpe skuffelse, siger Jens Hebroe.

Arrangørerne havde solgt alt for mange billetter, så den vestjyske koncert blev lukket af brandmyndighederne og aflyst.

Mange år senere tog Jens Hebroe revanche. Han fik lejlighed til at møde barndommens idol, da han som arrangør af Rock i Ringkøbing havde Kim Larsen på plakaten to gange.

Her mødte han en reserveret, men topprofessionel kunstner, som altid leverede varen.

- Han var altid sig selv og gik aldrig på kompromis. Når han skulle spille hos os, var vi nødt til at pille reklamerne ned, før han gik på scenen. Han ville ikke sættes i bås med bestemte pengeinstitutter, bryggerier eller lokale sponsorer. Det var ikke, fordi han var højrøvet. Sådan var det bare, fortæller Jens Hebroe.

Der skulle altid stå grønne Tuborg klar både backstage og på hotelværelset. Et krav undrede dog de vestjyske arrangører - ud over kolde øl - ville Larsen og bandet også have en liter mælk.

Jens Hebroe har stadig hang til Larsen og hans musik. I dag har han samtlige udgivelser på vinyl, cd og digitalt.

- Det er et kæmpe tab, at han ikke er her mere. Men musikken lever videre, siger ringkøbingenseren.