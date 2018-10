Kim Larsen-minder: Da Larsen kaldte Odenses bykonge for en laktaske

I 2002 luftede Kim Larsen sin frustration over politikerne i hjembyen Odense. Værst gik det ud over daværende borgmester Anker Boye (S), som Kim Larsen kaldte en "laktaske".

- Jeg fatter ikke, at Anker Boye kalder sig socialdemokrat. Han er da konservativ. Engang var Socialdemokratiet et parti, der beskyttede den lille mand. Sådan er Anker Boye ikke. Han er kun borgmester for de stærke, lød svadaen fra Kim Larsen, der i midten af 1990'erne var flyttet fra København til Odense, hvor han boede til sin død i søndags.

- Jeg kalder ham en laktaske. Jeg siger ikke, at han er en laktaske, for så får jeg bare en injuriesag på nakken, og det gider jeg ikke. Men jeg siger, at jeg synes, at han ligner en laktaske. Du ved, den ser nydelig ud, men der er ikke ret meget i den, sagde Kim Larsen i interviewet, som udkom i sensommeren 2002.

Mafiametoder

Inden sin enestående karriere på den danske musikscene var Kim Larsen blevet uddannet som skolelærer. Og det var blandt andet nogle omfattende besparelser i det kommunale odenseanske skolevæsen, der dengang i sensommeren 2002 fik Kim Larsen til at tale med de helt store bogstaver dagen efter, at han og Kjukken havde givet en af bandets mange koncerter i Den Fynske Landsby.

Han var fortørnet over, at betalingen for at have børn i skolefritidsordninger på privatskoler stod til at stige kraftigt. Det var håbløst, mente Kim Larsen, som dengang havde de ældste af sine to yngste drenge gående på en privatskole i Odense. Det var Hjalmer Larsen, der i dag selv har fået en musikalsk karriere.

Kim Larsen var også meget sur over, at nogle politikere - ifølge Larsen - havde fremført et synspunkt om, at de ældre generationer var for dyre og lå ungdommen til byrde.

- Når jeg hører politikerne omtale de gamle som "for dyre" og for "at ligge ungdommen til byrde", bliver jeg rasende. Det er en sjofelhed, mafiametoder og en hån mod folk, der har arbejdet og betalt skat i 60 år. Hvad bilder de sig ind, de politikere, spurgte Kim Larsen.