Indslev: Efter en række svære år med større og mindre underskud måtte direktør Anders Busse Rasmussen mandag erkende, at slaget var tabt for det lille Indslev Bryggeri i Indslev lidt uden for Middelfart. Det fremgår af den mail Anders Busse Rasmussen mandag sendte til bryggeriets aktionærer.

Brevet har følgende ordlyd:

Kære Aktionær i Indslev Bryggeri

Det er med dyb beklagelse at jeg må sende dig denne mail.

Efter længere tids intens kamp har vi desværre måttet erkende at det ikke længere er muligt at fortsætte driften af bryggeriet. Det betyder at vi her til eftermiddag er blevet erklæret konkurs ved skifteretten i Odense, og at der nu er indsat en kurator til at bestyre boet.

Jeg vil gerne benytte denne sidste lejlighed til at sige dig et dybfølt tak for din støtte og opbakning igennem årene. Både økonomisk, men også i form af hyggelige stunder på bryggeriet når vi har haft åbent hus og andre ting. Din støtte har betydet utroligt meget for mig, og de øvrige medarbejdere.

Desværre betyder konkursen at alle aktier i selskabet er tabt, men jeg vil opfordre alle til at undersøge forholdene omkring skattefradrag ved tab på aktier.

Jeg vil nævne at jeg i øjeblikket arbejder intensivt på at samle ny kapital, således at der er en mulighed for at drive bryggeriet videre i en ny sammenhæng, men der er intet der er sikkert på nuværende tidspunkt.

Tak for nu, og tak for de sidste godt 12 år! Jeg håber vi ses i den ene eller den anden sammenhæng i fremtiden.

Med venlig hilsen Anders Busse Rasmussen

Det er endnu ikke lykkedes avisen at få en kommentar fra Anders Busse Rasmussen. Men Skifteretten bekræfter konkursen og fortæller, at bryggeriet selv har kastet håndklædet og begæret konkursen. Skifteretten oplyser desuden, at advokat Mads Danielsen fra Codex Advokater i Vejle er indsat som kurator. Det har indtil videre ikke været muligt at få fat i kurator, der sidder i møde, oplyser Codex Advokater.

Opdateres.