Det skal være lettere at få en pension, hvis man er nedslidt.

Det er ambitionen i den aftale om en ny seniorpension, som regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale ventes at præsentere torsdag eftermiddag i Beskæftigelsesministeriet.

Ifølge Ritzaus oplysninger ser aftalen før det sidste forhandlingsmøde ud til at udløse en ret til tidligere pension for danskere, som maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen.

Det vil i givet fald være en udvidelse i forhold til seniorførtidspensionsordningen.

I dag kan der nemlig gives afslag på seniorførtidspension med henvisning til, at man kan varetage et fleksjob på ned til cirka 7,5 timer ugentligt. Før reformen var grænsen cirka 12 timer.

Ved at hæve grænsen til 15 timer ventes en større gruppe at få retten til tidlig pension efter lang tid på arbejdsmarkedet.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil ikke bekræfte detaljer i aftalen, men fremhæver, at det fremover skal være en mere enkel tilgang:

- Det er vigtigt for os, at det bliver en ret til pension for nedslidte, som bliver reel. At den bliver forbedret i sit indhold, at flere får gavn af den, og at folk ikke bliver kastebold i sagsbehandlingen, siger Kristian Thulesen Dahl

Heller ikke De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, vil fortælle om det konkrete indhold i aftalen, men siger om de sidste udeståender, før aftalen kan præsenteres:

- Vi skal være helt enige om, hvem der skal have adgang til den nye seniorførtidspension. Og så skal vi have helt styr på økonomien. Vi skal ikke efterlade regninger til andre, men sikre, at ordningen er fuldt finansieret.

En af de sidste udfordringer for partierne har været at afgøre, hvor tæt man skal være på folkepensionsalderen for at få retten til seniorførtidspension. Jo tidligere man kan få retten, jo flere vil den omfatte, og jo dyrere vil ordningen derfor blive.

I dag har man adgang til at søge om seniorførtidspension fem år før folkepensionen. Men pensionsalderen er i Velfærdsaftalen fra 2006 sat til at stige i takt med danskernes levealder.

Derfor er de fem år et minimum for DF, som har overvejet, om tallet skal hæves i takt med pensionsalderen.

De Radikale har presset på for at udvide adgangen til ordningen. Det ser lige nu ud til at lykkes, ved at der indføres ret til at søge seks år før folkepensionsalderen.

Uden at bekræfte nogen detaljer siger Morten Østergaard:

- Vi har i forhandlingerne været fokuseret på, at vi får en markant bedre ordning, end den der er i dag. Men også en markant bedre ordning end den, vi aftalte i sin tid. Det tyder på, at vi kan lande en aftale om det.

- Og det er fordi Det Radikale Venstre fra start lagde forslag på bordet, som nu har været afsættet for det her. Jeg er rigtig glad for de elementer, som er på bordet, siger Morten Østergaard.

Da seniorførtidspensionen blev indført var forventningen, at omkring 8000 personer ville være på ordningen nu. Men i dag er det ifølge Thulesen Dahl kun omkring 1500-1600 personer, der har gavn af ordningen.