Kampen om en studiebolig bliver kun hårdere

Et af landets mere komplicerede puslespil skal i de kommende måneder lægges, når en stor del af de 65.000 nyoptagne unge på videregående uddannelser skal finde et sted at bo.

Præcis hvor mange af de unge, der ligefrem står uden tag over hovedet, når studierne starter til september, ved ingen reelt.

Det fortaber sig i den bølge af ryk ind og ud hos hinanden, som vanen tro finder sted, når de unge søger mod byen.

I Danske Studerendes Fællesråd oplever forkvinde Sana Mahin Doost imidlertid, at det år for år er et stigende problem at finde en egnet studiebolig.

- Det er et kæmpe stort problem, og vi hører om flere, der går fra sofa til sofa på deres bekendtes nåde, og endda om nogle der må droppe deres uddannelse og flytte hjem til far og mor igen, fordi de ikke kan finde et sted at bo, siger hun.

Hun bakkes op af den boligpolitiske organisation CIU, der hvert år forsøger at hjælpe de mange boligløse unge studerende i København.

- Tidligere snakkede man meget om det problematiske i at bo på nogle andres sofaer, fordi det var skadeligt for ens mulighed for at følge med på studiet.

- Nu taler vi om dem som de heldige, fordi de overhovedet har fundet en sofa, siger indstillingschef i CIU Rasmus Okholm-Hansen

København er vanen tro en af de kommuner, der oplever et stort pres fra boligsøgende unge.

Kommunen er i gang med at bygge 6000 nye ungdomsboliger og op mod 2000 midlertidige containerboliger. De ventes at stå klar om to-tre år, oplyser Socialdemokratiets politiske ordfører i hovedstaden, Jonas Bjørn.

- Vi tager den her problematik dybt alvorlig. Vi bygger historisk mange ungdomsboliger, og vi har givet huslejenedsættelse til unge, der flytter ind i udsatte boligområder, hvor huslejen ellers er for høj til en SU, siger han.

Dertil kommer, at kommunen ifølge Jonas Bjørn har fjernet grundskylden for kollegier, der tager unge ind fra den centrale venteliste, omdannet utidssvarende plejeboliger til ungdomsboliger og brugt sidste års ændring af planloven til at lave midlertidige containerboliger til de studerende.

- Så vi har prøvet at skabe så stor en værktøjskasse som muligt for at komme problemet til livs, og jeg mener også, at vi kan være indsatsen bekendt, siger Jonas Bjørn.

Af de knap 65.000 nyoptagne studerende skal cirka 23.000 starte på et studie i eller omkring København.