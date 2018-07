Kampen mod vindmøller fortsætter: Et plaster på såret stopper ikke blødningen

Ægteparret Tove og Flemming Lisby er klar til at vende ryggen til deres udsigtsperle og flytte, når fremtidens vindmøllepark er en realitet om blot to år. Arkivfoto: Morten Stricker

Tove og Flemming Lisby har sø og hav i synsfeltet, så langt øjet rækker og vil kæmpe til det sidste for at bevare den uspolerede udsigt. Ministeren er klar til at slukke for de natteblinkende lygter i toppen af de kommende havvindmøller, men ægteparrets kamplyst kan han ikke slukke.

Vindmølleramte: I årtier har ægteparret Tove og Flemming Lisby nydt udsigten henover Fevring Sø og Vesterhavet fra deres gård i Strande, vest for Lemvig, syd for Thyborøn. Så glade har de været for stedet, at da Flemming Lisby nåede den alder, da det var tid at lægge op som landmand, rev de avlsbygningerne ned og indrettede sig i hovedbygningen. Her ville de blive deres tid ud. Det vil de ikke nødvendigvis mere. Udsigten over havet vil i løbet af de næste par år blive suppleret med udsigten til 21 tårnhøje havvindmøller fire kilometer ud for kysten. - Vi er så ulykkelige, at vi lige nu overvejer at sælge og flytte. Vi kan ikke udholde tanken om 21 vindmøller, der pisker rundt lige i øjenhøjde. Vi hører til Lemvig Kommune, og Lemvig er en dejlig og smuk by, så der vil vi gå efter et hus med fjordudsigt. Det syn over vand er blevet så meget en del af vores liv, at vi ikke kan undvære det, siger Tove Lisby til avisen Danmark.

Ikke til at leve med På den ene side er hun glad for, at energiminister Lars Christian Lilleholt (V) over for avisen Danmark har bedyret, at han vil komme de mange protesterende grundejere i møde med et forslag om at slukke de stærke lamper, der af hensyn til flytrafikken blinker konstant om natten. Han vil have dem udstyret med en radarteknik, så de kun aktiveres, når der er fly i nærheden. - 20 kilometer herfra, ved Cheminova, kan vi se de fire vindmøller dér. Om aftenen og natten blinker de med virkelig skarpt rødt lys, der tænder og slukker hele tiden. - Vi bor højt med hele vores facade mod vest og med udsigt over havet og klitterne i lige linje, et fantastisk vue, hvor vi ser solen gå ned i havet hver dag. Og hvis vi skal have 21 blinkende møller her, endnu tættere på end de fire i Thyborøn, bliver det ikke til at leve med, siger Tove Lisby.

Kæmper til det sidste På den anden siden er en reduktion af blinkeriet kun et plaster på såret, der ikke får blødningen til at standse. Møllerne er for Tove og Flemming Lisby så stor en gene i sig selv, at de ikke har tænkt sig at opgive kampen mod dem. Selv om ministeren også siger, at beslutningen om at opføre møllerne under ingen omstændigheder kan annulleres. Det gælder de 21 møller her, hvor Lisby-parret bor, og 20 lidt længere mod syd, ved Søndervig. - Vi står sammen, os her i området, der bliver ramt, og vi er indstillet på at kæmpe til det sidste. Vi vil blive ved med at finde de muligheder, der er for at råbe op om, at det er en forkert beslutning, siger Tove Lisby. De der har taget beslutningen, folketingsmedlemmerne, ved ikke, hvad de har sagt ja til, mener hun. - De har ikke været herude, men de lader det gå ud over så mange mennesker, i stedet for at placere møllerne nogle steder, hvor de ikke generer nogen. Vi har nogle tanger i nærheden, Harboøre, Agger, Thorsminde - dér bor ingen mennesker. Det ville ikke genere en eneste, hvis de stod der. - Men de har valgt det smukkeste område ved Vesterhavet overhovedet, et område, hvor der bor mennesker, og hvor der er fyldt med sommerhuse, siger Tove Lisby.