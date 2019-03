Mike Axdal overlevede branden, men mistede sin far og sin bror. Han har forfulgt sagen lige siden. Her er han fotograferet foran Svandinavian Star på den indiske strand, hvor skibet blev hugget op. Privatfoto

Nye officielle udtalelser fra norske myndigheder fastslår på ny: Forsikringssvindel som motiv er ikke efterforsket. Danske pårørende til ofrene har klaget til statsadvokaten over Københavns Politis afvisning af sagen, som 26. marts bliver genstand for en forespørgselsdebat i Folketinget.

Strid: Stridsspørgsmål om efterforskningen af den påsatte brand på Frederikshavn-Oslo færgen Scandinavian Star går nu ind i en fase, der kan blive afgørende. Branden fandt sted 7. april 1990 og kostede 159 menneskeliv. 26. marts er der forespørgselsdebat om sagen i Folketinget, rejst af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup. Samtidig ligger nu på statsadvokatens bord en klage over Københavns Politis aktuelle håndtering af sagen. Den klage er suppleret med en helt ny tilkendegivelse fra de norske myndigheder, der - i modsætning til Københavns Politis påstand - fastslår, at branden ikke er blevet efterforsket i Norge, hvad angår spørgsmålet om, at forsikringssvindel kunne være motivet til at sætte færgen i brand. Meldingen kommer fra Dag Terje Andersen, formand for det norske Stortings "Kontroll- og konstitusjonskomite." Han henviser dels til den nationale ansvarsopdeling efter branden i sin tid, hvor danskerne stod for udredning af ejer- og forsikringsforhold, dels til den kommissionsundersøgelse som blev foretaget i Norge og afsluttet 22. marts sidste år. Han skriver 21. februar i år til Mike Axdal, selv overlevende fra branden og talsmand for støtteforeningen for brandens ofre og pårørende, at man "ikke har gennemført en undersøgelse af sagen." Det, der herefter står tilbage, er, at norsk politi, på grund af nationsopdelingen, ikke i sin efterforskning har beskæftiget sig specifikt med det økonomiske svindelmotiv, og at dansk politi i sin efterforskning kun har beskæftiget sig med ejerkredsen i forbindelse med den sag, der i 1993 førte til dom - om sikkerheden ombord, ikke om om selve den påsatte brand. Ikke desto mindre meddelte Københavns Politi 8. januar i år, at man afviste at åbne en efterforskning af det økonomiske motiv, fordi det havde norsk politi taget sig af, uden at det havde ført til nogen opklaring.

Det er mig helt ubegribeligt, at Københavns Politi bliver ved med at henvise til en norsk efterforskning, som aldrig har fundet sted Mike Axdal, overlevende fra branden på Scandinavian Star

Foto: Joakim ROOS/Ritzau Scanpix Efterforskningen af branden på Scandinavian Star drøftes i folketinget 26. marts. Sagen er også landet som klagesag hos statsadvokaten, fordi Københavns Politi 8. januar i år aftviste af efterforske nye oplysninger og mordbrandsanmeldelse af en række konkrete personer fra ejer- og forsikringskredsen. Arkivfoto: Joakim Roos/Ritzau Scanpix

- Savner fornuft Når sagen var landet i Københavns Politi nu, snart 29 år efter branden, skyldes det, at Mike Axdal og en lang række andre pårørende sidste år fandt frem til nye oplysninger og dokumenter, der tilsammen skabte et mistankegrundlag mod en række personer. Så meget, at de valgte at melde dem til politiet for planlægning af og gennemførelse af mordbranden på skibet. Efter en vurdering af sagen, afviste Københavns Politi at foretage en decideret efterforskning og afhøring af de centrale personer i ejer- og forsikringskredsen. Man mente, at den norske indsats havde belyst emnet godt nok. Det er især det argument, der får anmelderne til at inddrage statsadvokaten. - Jeg kan ganske enkelt ikke finde nogen fornuft i afslaget og argumentet bag. Det er mig helt ubegribeligt, at Københavns Politi bliver ved med at henvise til en norsk efterforskning, som aldrig har fundet sted. Det er tilkendegivet igen og igen fra norsk side, sågar fra talerstolen i det norske Storting, at det økonomiske spor har været et dansk anliggende, og at man i Norge ikke har modtaget noget fra Danmark om dette emne, siger Mike Axdal.

Foto: PER LOCHEN/Ritzau Scanpix Den påsatte brand tog 159 menneskeliv og raserede Scandinavian Star. De skyldige er aldrig blev fundet. Det skyldes manglende efterforskning, lyder vedvarende kritik. Arkivfoto: Per Lochen/Ritzau Scanpix

Sendte intet til Norge Det sidste har Mike Axdal i øvrigt netop fået Københavns Politis egen skriftlige tilkendegivelse af er sandt. Københavns Politi har ikke sendt noget materiale til norsk politi i forbindelse med den norske kommissionsundersøgelse, der blev afsluttet med Stortingsdebatten 22. marts sidste år, fremgår det af skrivelsen, som avisen Danmark har set. 8. januar i år udtalte advokaturchef Dorit Borggaard sig til avisen Danmark om Københavns Politis afvisning af anmeldelsen fra Mike Axdal og de øvrige pårørende til brandens ofre - og meddelte derefter, at man ikke ville kommentere sagen yderligere. Statsadvokaturen afviser via sin presseafdeling at kommentere den indleverede klage over Københavns Politi.