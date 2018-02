Kähler-ejer går nu også ud med møbler

Frantz Longhi, manden bag Kähler Keramik, er på vej med ny serie af gamle, arkitekttegnede, nordiske møbler, som de fleste vil have råd til at anskaffe.

Møbelplaner: Frantz Longhi hiver hele tiden nye projekter ud af ærmet. Manden, der er mest kendt for sin succes med Kähler Keramik, er nu på vej med møbler, der har lige så glorværdig en fortid som keramikken.

Med "Warm Nordic" skaber Longhi en ny og meget omfattende serie af arkitekttegnede møbler, som har været på markedet for år tilbage. Nogle af dem sælges for store beløb på udenlandske auktioner.

- Vi siger ofte "cool nordic", men jeg synes, det er forkert at kalde de nordiske møbler for kølige. Tværtimod er de varme, siger Longhi om de i alt cirka 500 produkter, som bliver sluppet løs for alvor 22. marts. Han har gode fornemmelser for modtagelsen, for "vi blev lagt ned" på en messe i Stockholm for nylig. Interessen var kæmpestor, siger Longhi.

Selv om møblerne endnu ikke bliver solgt, har Frantz Longhi allerede opbygget en organisation med 15 ansatte, og der er det helt særlige ved møblerne, at de kun bliver solgt i landets to Paustian-butikker - en i Aarhus og en i København - samt på nettet, så priserne er netpriser. Leverancen bliver gratis, og fortryder du købet, bliver møblerne hentet gratis. Longhi ejer halvdelen af Paustian, hvor to partnere har hver en fjerdedel.

Der bliver ikke ugers ventetid på møblerne fra Warm Nordic - som det ofte er tilfældet i møbelforretninger. Varerne er på lager og kan leveres på få dage. Leverancen er også sat i system med et transportfirma, der er vant til at håndtere varer, der bliver købt på nettet.