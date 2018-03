Kæmpebøder truer danske firmaer med svag datasikkerhed

Et nyt EU-regelsæt for datasikkerhed og håndtering af personoplysninger træder i kraft 25. maj. Mange er ikke klar til at imødekomme kravene, viser undersøgelse fra Dansk Erhverv.

Personoplysninger: Bøder i millionklassen truer de danske virksomheder, som ikke bliver klar til at opfylde de nye EU-krav om datasikkerhed, der træder i kraft 25. maj i år. Og det er ganske mange, som risikerer en bøde. Det viser en undersøgelse, som erhvervsorganisationen Dansk Erhverv har gennemført blandt sine medlemsvirksomheder.

Hele 15 procent svarer således, at de ikke mener, reglerne er relevante for dem. Andre 15 procent tilkendegiver, at de ikke kender reglerne og yderligere 12 procent svarer "ved ikke".

Selv de, der gør en indsats for at blive ajour med reglerne og forsøger at tilpasse deres elektroniske registreringer i overensstemmelse med dem, har problemer. Undersøgelsen viser således, at kun fire ud af ti virksomheder forventer, at de vil være klar til at efterleve reglerne, når de træder i kraft i maj.

- Jeg fik en rynke i panden, da jeg så resultatet af undersøgelsen. Det er især bekymrende, at 15 procent svarer, at de kender til reglerne, men vurderer, at de ikke er relevante for dem, at andre 15 procent ikke kender reglerne, men også at 12 procent svarer "ved ikke". Det understreger det store behov for oplysning, som vi oplever fra danske virksomheder. For reglerne gælder for alle virksomheder, bare de har én kunde eller én ansat, siger Janus Sandsgaard, Dansk Erhvervs fagchef for it og digitalisering.