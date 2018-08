Kæmpebøder skræmmer: Udenlandske vognmænd ofrer beslaglagte lastbiler

Hvert år beslaglægger politiet omkring 30 udenlandske lastbiler, fordi bøder ikke bliver betalt, eller fordi lastbilerne er livsfarlige sikkerhedsmæssigt.

Bøder på 100.000 kroner og derover er ikke usædvanlige for at overtræde love og regler. Det får nogle af de udenlandske vognmænd til ikke at betale bøden og lade lastbilen stå hos politiet, der sælger eller skrotter lastbilerne, skriver Fagbladet 3F.

En af de helt store bøder ramte tidligere på året en bulgarsk vognmand, hvis lastbil blev stoppet på motorvejen ved Kolding.

Der var snydt med lastbilens tachograf, og det resulterede i 84 sigtelser fordelt på både chauffør og vognmand for omfattende overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid. Lastbilen blev tilbageholdt af politiet, der satte en hjullås på, mens vognmanden blev præsenteret for en bøde på 508.000 kroner.

I 2014 beslaglagde politiet 39 køretøjer og satte hjullås på. I 2015 på var antallet 33 og i 2016 var det 32 lastbiler, oplyser Rigspolitiet baseret på optælling og skøn. Lastbilkontrollen foretages af tre såkaldt tungvognscentre i Nord-, Syd- og Østdanmark.

Vicepolitiinspektør i Rigspolitiet Arne Martinsen oplyser, at bødestørrelserne ikke er afgørende for muligheden for at tilbageholde køretøjerne, og de bliver tilbageholdt, indtil bøden er betalt.

- De vil blive udleveret, når bøden bliver betalt alternativt skrottet eller solgt på aktion, siger han.

Et af de tre centre, Tungvognscenter Syd, har oplyst, at skæbnen for de udenlandske lastbiler, de har beslaglagt, ser sådan her ud:

I 2014 blev fire lastbiler skrottet og en solgt. I 2015 blev to solgt, mens den udenlandske vognmand i ét tilfælde fik nøglerne til sin lastbil, efter at han betalte bøden.

I 2016 valgte seks udenlandske vognmænd at betale bøden og fik udleveret deres lastbil. Politiet solgte fire lastbiler og en enkelt opbevares stadig.

Politiet tilbageholder lastbilerne med færdselsloven i hånden, der giver dem ret til at tilbageholde udenlandske lastbiler ved overtrædelser af færdselsloven, hvis både vognmand og chauffør er hjemmehørende i udlandet.

Køretøjet kan tilbageholdes indtil blandt andet bøder, p-bøder eller ansvarsforsikring er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.

Hvis beløbet ikke betales inden 2 måneder efter sagens afgørelse, kan lastbilen sælges på auktion og indtægten bruges til betaling af bøden. Et eventuelt overskydende beløb betales tilbage til vognmanden.