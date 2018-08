K-kommuner smider gerne affaldsgebyr i skraldespanden

Det er rent bureaukrati.

Sådan karakteriserer erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) et administrativt gebyr for erhvervsaffald, som alle større virksomheder opkræves, uanset om de producerer affald i større mængder eller ej.

- Det er en af de mest tåbelige ordninger, som alle små virksomheder er trætte af, siger ministeren, der derfor vil af med gebyret.

Alligevel opkræver langt størstedelen af landets kommuner gebyret, selv om de i princippet kunne lade være. Ifølge en opgørelse fra Dansk Byggeri har kun ti af landets 98 kommuner droppet gebyret.

Og i samtlige de otte kommuner i Danmark, der har en konservativ borgmester, må virksomhederne betale.

Men det er skudt helt forbi at rette kritikken mod kommunerne, mener Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K).

- Det er at rette bager for smed. Kilden til den her afgift findes et sted, og det er på Christiansborg, fastslår han.

Skulle kommunen på egen hånd afskaffe gebyret, ville konsekvensen være besparelser på andre områder som eksempelvis skoler og daginstitutioner, pointerer borgmesteren.

Og selv om hans kommune altså opkræver gebyret, er Ziegler helt enig med Jarlov i, at gebyret er tåbeligt.

Han fortæller, at kommunen, der ellers er kåret som Sjællands mest erhvervsvenlige, blev mødt af en bølge af utilfredshed, da gebyret blev opkrævet første gang.

- Det har været så bøvlet. Og det har været utåleligt for os at skulle administrere de tusindvis af ansøgninger om fritagelse, der er kommet ind, siger Michael Ziegler.

I Helsingør Kommune er den konservative borgmester Benedikte Kiær på barsel.

Men hendes partifælle Per Tærsbøl, der er kommunalbestyrelsesmedlem og formand for det kommunale forsyningsselskab, vil gerne forklare, hvad konsekvenserne vil være, hvis gebyret afskaffes.

Gebyret indbringer hvert år 1,5-2 millioner kroner ud af et budget på cirka en halv milliard, oplyser han. Bortfalder gebyret, vil pengene skulle opkræves hos samtlige borgere.

- Det skal jo betales et eller andet sted, så det er at flytte udgiften fra et sted til et andet, siger Tærsbøl.

- Jeg ser det ikke som den store landvinding, siger han.

Ifølge regeringen indbringer gebyret hvert år 100 millioner kroner. Men de 50 millioner anslås af Erhvervsministeriet at gå til administration.