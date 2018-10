Justitsministerens udspil: Sådan får borgerne mere nærhed og tryghed

Og så skal det være muligt at bestille en betjent til at mødes med en gruppe borgere, hvis man ønsker hjælp, vejledning og information fra politiet.

4. Borgerrådgivere)

Politiet skal have større fokus på at yde en god service over for ikke mindst borgere, der er ofre for kriminalitet.

Derfor får kredsene en borgerrådgiver, så borgerne får en enkel indgang til politiet. Borgerrådgiveren kan svare på spørgsmål, forklare næste skridt i sagen og oplyse om støttemuligheder. I første omgang laves der en forsøgsordning med borgerrådgivere i to politikredse, Midt- og Vestjyllands Politi og Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi for at indsamle erfaringer. Efterfølgende rulles ordningen ud i hele landet.