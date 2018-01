Justitsministerens samlever taget for spirituskørsel med promille på 1,25

- Min samlever må tage sin straf efter at have kørt spirituskørsel, siger justitsminister. Promillen var 1,25.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver på Facebook, at hans samlever i nat kørte spirituskørsel. Hans promille blev målt til 1,25 ifølge Pape.

- Min samlever har i nat kørt spirituskørsel (målt til 1,25 promille). Der skal ikke herske tvivl om, at det er en meget alvorlig sag, som jeg er inderligt ked af, skriver Pape.

- Spirituskørsel kan ikke forsvares og kan have meget store konsekvenser. Nu må min samlever tage sin straf ligesom alle andre. Min holdning til lov og orden er den samme i dag som i går, skriver justitsministeren.

Pape var i København og dermed ikke involveret i spirituskørslen. Den fandt sted i Midt- og Vestjylland, oplyser Papes særlige rådgiver. Pape har lige nu ikke mere at tilføje, ud over det han har skrevet på Facebook, lyder det desuden.

Pape har været justitsminister siden slutningen af november 2016, da De Konservative og Liberal Alliance trådte ind i regeringen, hvor Venstre allerede sad. Siden har Pape gjort meget ud af, at lov og orden skal herske.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik får en person med en promille mellem 1,2 og 2,0 frakendt sit kørekort ubetinget i tre år ved førstegangstilfælde. Alternativt kan personen søge om at køre med alkolås.

Papes samlever hedder Josue Medina Vasquez, der kommer fra Den Dominikanske Republik. Pape og Vasquez mødte hinanden i sommeren 2013 i Bruxelles, hvor sidstnævnte arbejdede.

Sidste år kom det frem, at parret er blevet forlovet og skal giftes i 2018.

- En journalist spurgte mig, om jeg nogensinde havde prøvet at score over niveau.

- Og der havde jeg lyst til at vise ham frem, sagde Søren Pape Poulsen til TV2 i 2014, da han første gang viste sig offentligt med Vasquez som sin kæreste.

Parret bor i Viborg, og det er også der, brylluppet skal foregå. Nærmere bestemt i domkirken i Viborg.

- For mig er det vigtigt, at det bliver i en kirke. Det er det også for Josue, men der, hvor han kommer fra, bliver to mænd bare ikke gift. Det kan vi her, og domkirken er den kirke, vi bruger om søndagen.

- Ikke hver søndag, men når jeg er hjemme, går vi derover til gudstjeneste, sagde Pape til Fyens Stiftstidende sidste år.