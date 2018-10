Justitsministeren styrker det lokale politi

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) præsenterede mandag på et pressemøde ved Viborg Politi 14 nye initatitiver, der skal fremme nærhed og tryghed i politiets arbejde. Også Jens Kaasgaard, politidirektør for Midt- og Vestjyllands Politi deltog i pressemødet og fortalte bl.a. om de gode erfaringer, kredsen har gjort med mobile politistationer, som er en del af ministerens plan. Foto: Morten Pedersen

Mobile politistationer, der kører rundt i lokalsamfundene, er et af 14 tiltag, der skal styrke relationen mellem borger og politi. Sådan lød det mandag fra justitsministeren på et pressemøde i Viborg.

Politiudspil: Politiet skal tættere på borgerne. Det er målsætningen i udspillet "Nærhed og tryghed," som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mandag præsenterede på hjemmebane i Viborg foran politistationen. - Myndighederne er kommet for langt væk fra borgerne de seneste år. Det gælder også vores politi. Den udvikling skal vi have vendt, for vores politi skal være til stede i hele landet, mener Søren Pape Poulsen. Det skal blandt andet ske ved, at hver politikreds får en mobil politistation, der skal ud i hjørnerne i lokalområdet for at skabe synlighed og nærhed. Den mobile politistation rykker for eksempel ud ved større arrangementer, på opfordring fra borgerne, og der, hvor der er behov for særlig tryghedsskabende indsatser, lød det på pressemødet.

Det er vigtigt for mig, at politiet er til stede i de egne af landet, hvor der er langt mellem husene, og at politiet kommer til borgerne - ikke omvendt. Alle danskere har krav på et nærværende politi, der skaber tryghed. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

Foto: MORTEN LEE PEDERSEN/Ritzau Scanpix Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) inviterede til udendørs pressemøde foran poiltistationen i Viborg, hvor han fortalte om sit nye udspil "Nærhed og tryghed". Foto: Morten Pedersen

Landbetjent version 2.0 En politistation på fire hjul kræver mandskab, og derfor styrker Søren Pape Poulsen politiet med yderligere 150 lokalbetjente, der kender lokalområdet. - I dag arbejder 250 betjente med lokalt politiarbejde. Vi tilfører 150 flere. De første 100 lokalbetjente kommer i 2019, de sidste 50 i 2020, siger justitsministeren, der ikke ser en modsætning i udspillet til politireformen fra 2007, hvor landbetjent-funktionen blev nedlagt i mange lokalsamfund. - Den modernisering af politiet, der skete i 2007, var nødvendig og det rigtige at gøre. Men vi skal passe på, at vi ikke får lavet et så specialiseret politi, at vi glemmer det lokale. Jeg vil have politiet mere ud til borgerne, men jeg vil ikke binde det til mursten. Jeg kalder det landbetjent version 2.0, forklarede Søren Pape Poulsen.

Foto: MORTEN LEE PEDERSEN/Ritzau Scanpix Foto: Morten Pedersen

Det nye udspil er blevet til på baggrund af bidrag fra blandt andet de lokale politikredse, og i Midt- og Vestjyllands Politi har man gjort sig de første erfaringer med mobile politistationer, sagde politidirektør Jens Kaasgaard, der også deltog i pressemødet. - De er en meget stor succes. Det betyder noget, at vi kan komme ud til folk, sagde han. Pape Poulsen pointerede, at det er kredsene selv, der tilrettelægger arbejdet. - Jeg blander mig ikke i, hvad man gør lokalt, men jeg ønsker med udspillet at sikre, at det lokale engagement sker i hele landet. Vi skal have politiet rundt. Også i de små samfund, der ikke ser politiet hver dag.

Borgerrådgivere Foruden flere lokalbetjente i gadebilledet indeholder ministerens udspil også fokus på den gode kontakt mellem politi og borgere. Politiet skal give den en ekstra skalle for at øge servicen over for borgerne. Ikke mindst ofre for forbrydelser skal sikres bedre hjælp. I praksis betyder det, at hver politikreds får en borgerrådgiver, der tager henvendelser fra borgerne seriøst. Politiet bliver klædt på til at give en bedre service, når borgerne ringer 112 og 114, og så sikrer teknologien fremover, at mobilopkald til alarmcentralen automatisk lokaliseres, så borgerne ikke længere behøver at oplyse den eksakte adresse, når man har brug for hjælp. - Når man har brug for politiet, skal man mødes af et serviceorienteret og tilgængeligt politi, som tager ens henvendelse alvorligt. Med udspillet sætter vi borgerne i centrum. Det skal være tydeligt, at det nære politiarbejde og den lokale tilstedeværelse er en selvstændig kerneopgave for politiet, fastslår Søren Pape Poulsen.