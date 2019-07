Juli går på hæld med hedebølge og høj sol

Den kommende uge byder på sommerlige dage med høj sol og temperaturer omkring 30 grader, som kan blive til en mindre hedebølge i slutningen af ugen.

Det siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt mandag morgen.

Man skal altså ikke lade sig narre af den regnfulde start på ugen.

- Der ligger et regnvejr ude i Nordsøen, som mandag morgen begynder at banke på til Jylland, siger Bolette Brødsgaard.

- I løbet af dagen bevæger det sig stille og roligt ind over landet. Det når til Sjælland i løbet af eftermiddagen og til Bornholm ud på aftenen.

Det bliver dog stadig forholdsvist lunt med mellem 15 og 18 grader. På Sjælland og Bornholm kan det blive op til 20 grader.

- Men det bliver så også den sidste regnvejrsdag denne uge - i hvert fald indtil weekenden, siger meteorologen.

For når regnen er passeret forbi, begynder en højtryk over det sydlige Europa at pumpe varm luft op mod Danmark.

Tirsdag bliver en tør og solrig dag med omkring 25 grader, og allerede onsdag kan de fleste danskere opleve tæt på 30 grader.

- Fra torsdag til lørdag kan det udvikle sig til en hedebølge, hvor det i store dele af landet vil blive 30 grader, siger Bolette Brødsgaard.

Oveni heden vil det samtidig holde tørt, og der vil være begrænset med vind.

- Så alt i alt bliver det varmt og sommerligt vejr, siger hun.

- Det bliver godt til festivaler og de grønne koncerter, der er i gang rundt om i landet. Og godt til høstarbejde, hvis der er nogle landmænd, der skal have gang i det.

Kun Bornholm ser ud til at undvige hedebølgen. Her bliver det torsdag til lørdag mellem 20 og 25 grader.

Ifølge DMI er en hedebølge defineret ved tre dage i træk, hvor gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader.

Men i hele landet er der grund til at huske solcremen og drikke masser af vand, lyder det fra meteorologen. For uv-indekset når op mellem fem og seks