Jubel hos Landdistrikternes Fællesråd: Unge voksnes flytning til yderkommuner giver håb

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, håber, at den nye rapport vil give anledning til eftertanke hos virksomheder, medier, uddannelsesinstirutioner og kreditgivere. Arkivfoto: Morten Stricker

En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at unge voksne i aldersgruppen 25-39 år flytter fra de større byer og ud i yder- og landkommuner. Det vækker glæde hos Landdistrikternes Fællesråd. Her håber formanden, at udviklingen vil sprede sig til flere aldersgrupper.

En modurbanisering er igang, og særligt aldersgruppen 25-39 år flytter væk fra de større byer og ud i yder- og landkommuner. Det konkluderer en ny rapport fra Aalborg Universitet, som forskerne Hans Thor Andersen og Helle Nørgaard står bag. Forskernes undersøgelse vækker glæde hos Landdistrikternes Fællesråd. - Det er en konklusion, som giver jubel hos os. Vi fornemmer selv en modstrøm til urbaniseringen, når vi er ude i landet. Nu ser vi så sort på hvidt, at der er flere som flytter fra de større byer til yderkommunerne. Det giver håb og tro på, at det er noget vi også vil se fremadrettet og måske endda i endnu større stil, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han mener, det er særligt positivt, at de netop er de unge mellem 25-39 år, som hellere vil bo i yder- og landkommuner end i de større byer. - Det er en aldersgruppe, som er færdige med deres uddannelse og skal til at stifte familie. Det er folk, som er i den arbejdsdygtige alder og giver liv til lokalsamfundet. De er ekstra eftertragtede, og trods at uddannelserne er så centrerede, lykkedes det alligevel at trække dem væk fra byen. Det betyder både, at virksomhederne kan finde de medarbejdere, de har behov for, men også, at der er basis for at kommunerne opretholder de borgernære servicetilbud, siger Steffen Damsgaard.