Journalisternes udhulede troværdighed: Falsk og forloren neutralitet

Som sædvanligt ligger vi og roder rundt i bunden af troværdighedsmålingen. Journalister, bankrådgivere, bilforhandler og politikere har åbenbart det til fælles, at man slipper ikke for at komme i kontakt med os - men ingen tror rigtig på os.

I denne uge kom bogen "Den journalistiske forbindelse", som måske giver noget af forklaringen. Den er skrevet af mediesociolog Søren Schultz Jørgensen og tidligere chefredaktør Per Westergård - begge med tilknytning til Jysk Fynske Medier. Bogen fik i øvrigt fem ud af seks stjerner af Politikens chefredaktør Christian Jensen. Og her i avisen Danmark gav Journalistforbundets formand, Lars Werge, bogen fire ud af seks stjerner - så den må have ramt et eller andet.

Ifølge bogen skyldes journalisternes udhulede troværdighed, at vi i alt for lang tid har givet os ud for at være "upartiske, neutrale og objektive". Læserne har selvfølgelig for længst har gennemskuet, at der alene i valg af historier og hvilke emner, der bliver dækket, ligger en subjektiv beslutning om, hvad der er vigtigt. Når journalisten og mediet så alligevel insisterer på, at de er neutrale, så krakelerer tilliden, skriver de to forfattere. "Påstået neutralitet er falsk og forloren". Citat slut.

Kuren mod den lunkne neutralitet er selvfølgelig det glødende engagement. Det er en klar identitet, hvor man står ved, at et medie eksempelvis har en geografisk forankring eller faglig identitet.

Heldigvis har vi både en identitet og et fagligt mål her på avisen Danmark. Det mener vi i hvert fald selv. Men vi kan jo prøve af med det samme, om du, kære læser, kan genkende den opfattelse, som vi går rundt med her på redaktionen.

For eksempel er det vigtigt for avisen Danmark at se verden fra samme vinkel som de fleste danskere - nemlig fra provinsen. Vi har ikke noget imod København og københavnerne. Tværtimod. Vi er stolte af vores hovedstad - vi vil bare gerne vise, at der også sker noget uden for København.

Vi vedkender os vores forankring i provinsen, vi bor her selv, og vi har det meste af vores omgangskreds og familie her. For journalistikken betyder det, at mange af vores kilder kommer fra Jylland og Fyn, og langt de fleste af de mennesker, vi skriver om, kommer også herfra. På vores debatsider vil man også møde flere meningsdannere fra provinsen end i de såkaldt landsdækkende københavneraviser.

Vi har ikke en fastlagt agenda med vores journalistik - og alligevel bliver det jo sådan, at når vi skriver om flytningen af statslige arbejdspladser, kommer det til at handle om indflytning og ikke om udflytning.

Og så til det virkeligt højpandede. Vores faglige mål er nemlig at gøre det lettere at forstå nyhedsstrømmen. Vi vil supplere de hurtige elektroniske nyheder med overblik og baggrund. Det gør vi for eksempel med lister som "10 ting du skal vide om Palæstina/Israel-konflikten" og "20 stramninger af loven om kontanthjælp". På den måde mener vi, at vi kan formidle tungt stof på en let måde.

Kort sagt vil vi gerne være en avis, der ser verden fra provinsen og gør vores læsere klogere.

Om det er nok til at at vinde den tabte journalistiske troværdighed tilbage, kan man selvfølgelig ikke være sikker på. Foreløbig går det nu meget godt. Mere end 70 procent af vores læsere opfatter avisen Danmark som en markant forbedring af deres lokale dagblad, viser de seneste læserundersøgelser.

Det endelige mål må være, at vi journalister en gang kan blande os med sygeplejersker, dommere og læger. Dem har man måske ikke så meget lyst til at være i kontakt med. Til gengæld ligger de helt i toppen, når det handler om hvilke faggrupper, danskerne synes er mest troværdige.