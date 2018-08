I disse uger bringer JydskeVestkysten en række historier om vold mod børn. Denne søndag stiller vi skarpt på, hvad der får voksne mennesker til at slå på børn, og om man kan man sige noget om, hvad der karakteriserer disse voldelige forældre? Vi fortæller her historien om Jesper på 32 år, der blev opdraget med vold. Han er for nyligt blevet far, og han frygter, at han kommer til at gentage sin egen historie. For et af de typiske problemer med voldelige forældre er, at volden går i arv.