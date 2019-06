Jeppe Kofod forlader EU for at blive udenrigsminister

Socialdemokratiets Jeppe Kofod, der netop er blevet genvalgt til Europa-Parlamentet, er udpeget til udenrigsminister i Mette Frederiksens nye regering.

Jeppe Kofod forlod dansk politik og blev valgt ind i Europa-Parlamentet efter en uheldig sag. Han blev valgt ind med over 170.000 stemmer i 2014.

Han har siden været profileret som EU-parlamentariker, hvor han har fokuseret sit arbejde omkring finansiel kriminalitet, skattely og EU's handlemuligheder for at dæmme op for begge dele.

Ved Europa-Parlamentsvalget i maj blev han valgt ind med 188.757 stemmer.

Han overtager posten som udenrigsminister fra Anders Samuelsen (LA), der ikke blev genvalgt til Folketinget ved valget den 5. juni.