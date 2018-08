250.000 virksomheder betaler årligt 100 millioner kroner for erhvervsaffald. Halvdelen går til administration.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) foreslår at fjerne et affaldsgebyr, der betales af alle virksomheder, uanset om de producerer affald eller ej.

- Det er en af de mest tåbelige ordninger, som alle små virksomheder er trætte af, siger ministeren.

- Det har ikke nogen betydning for, hvor meget affald virksomhederne producerer. For det er samme beløb, uanset om man har meget affald eller ej. Så det er rent bureaukrati.

Regeringens forslag går ud på helt at fjerne gebyret og så muligvis indføre en art brugerbetaling for de virksomheder, der producerer meget affald.

Gebyret indbringer hvert år 100 millioner kroner. Men ifølge Erhvervsministeriet går halvdelen til administration. Blandt andet fordi virksomhederne kan søge om at blive fritaget for gebyret.

Det er kommunerne, der indkræver gebyret. Dets størrelse varierer betragteligt mellem kommunerne, skrev byggeriets dagblad Licitationen i 2016.

En hurtig internetsøgning viser, at nogle kommuner i dag indkræver et par hundrede kroner, mens administrationsgebyret andre steder er over 1000 kroner.