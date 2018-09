Jarlov tordner mod Danske Bank: Har hjulpet kriminelle

Erhvervsministeren kritiserer Danske Bank for at overse tydelige tegn på, at der var noget galt i Estland.

Der var engang - faktisk for bare to år siden - hvor den konservative erhvervsminister Brian Mikkelsen opfordrede til at stoppe med at mobbe de danske banker.

Bankerne var afgørende for samfundet, og det var på tide at fjerne snærende regler, lød det.

På partiets landsråd, der finder sted i København i weekenden, har tonen i den grad fået en anden lyd.

Her leverer Mikkelsens efterfølger Rasmus Jarlov (K) en kritik af Danske Bank i en særdeles hård tone.

Det sker, efter at Danske Bank i den forgangne uge har offentliggjort sin egen undersøgelse af hvidvask i den estiske filial.

- Når en filial i Estland lyser op som et juletræ, og det fiser ind med store millionbeløb, så læner man sig ikke tilbage i otte år. Så sætter man sig ind i, hvad der foregår, og får det stoppet, siger Jarlov.

Når man medvirker til hvidvask, hjælper man kriminelle, mafiaen og våbensmuglere, fastslår Jarlov.

Han er, ligesom sin forgænger, indædt modstander af bureaukrati, fastslår han.

- Danmark skal have en stærk og ren finanssektor. Vi vil ikke overdænge den med bureaukrati. Men incitamentet til at gøre det rette skal være større, mener erhvervsministeren.

- Til resten af erhvervslivet: Tak for, at I skaffer brød på bordet til hele Danmark, lyder det fra Rasmus Jarlov.