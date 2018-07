Jakob Ellemann-Jensen: Der er fordele ved, at jeg ikke er landmand

- Jeg har engang sagt, at det var det eneste ministerium, jeg ikke ville have, lød det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, da han overtog posten i forsommeren. Her ses ministeren her ved åbningen af Naturmødet i Hirtshals torsdag 24. maj Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Han er miljø- og fødevareminister. Og i den rækkefølge. Jakob Ellemann-Jensen vil flytte fokus fra landbruget til naturen, men har ikke altid været sikker på sit partis opbakning. Og så er han irriteret over sammenligningen med sin far. Mød Jakob Ellemann-Jensen i det fjerde og sidste sommerinterview med de nye ministre.

Da Jakob Ellemann-Jensen den 2. maj overtog miljø- og fødevareministeriet fra Esben Lunde Larsen, sagde han i overdragelsestalen til sin forgænger: - Jeg har engang sagt, at det var det eneste ministerium, jeg ikke ville have. Men han fik det alligevel, og i modsætning til egne forudsigelser sagde han pænt ja tak. Avisen Danmark har mødt den nye minister til en samtale om hvorfor. - Da jeg sagde det, var det lige efter Eva Kjer Hansens noget bratte afsked med ministeriet. Da var det godt nok ikke et sted, der virkede særligt attraktivt, fortæller Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til, at Eva Kjer Hansen blev væltet som minister. - Men man skal ikke lade være med at gøre noget, fordi det er svært. Man skal gøre det, fordi det er svært.

Jakob Ellemann-Jensen Alder: 44 år.Fødested: Hørsholm.



Forældre: Fhv. chefredaktør Alice Vestergaard og fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.



Civilstand: Fraskilt. Har to børn på 14 og 16 og et på vej med kæresten Anne Marie Preisler.



Uddannelse: Cand.merc.jur fra Copenhagen Business School.



Karriere: Tidl. kaptajn i Forsvaret og koncernjurist i GN Store Nord.



Politisk: Medlem af Folketinget for Venstre siden 2011 og fhv. politisk ordfører.

"Lad vær' med at kvaj' dig!" Der er et element af skæbnens spind over, at Jakob Ellemann-Jensen er endt som miljø- og fødevareminister. I ministeriet hænger de tidligere ministre i glas og ramme. Og én af dem har en særlig forbindelse til familien Jensen. Den tidligere radikale landbrugsminister Karl Skytte. Jakob Ellemann-Jensens farfar, Jens Peter Jensen, tjente i slutningen af 1930'erne som karl på Karl Skyttes gård på Sydfyn. - Der blev der pustet gevaldigt til hans politiske interesse. Min farfar var jo oprindeligt radikal, og det er jo noget af det værste, man kan være. Men skammen har efterhånden fjernet sig fra familien, fortæller Jakob Ellemann med et stort grin - og skynder sig at minde om, at Jens Peter Jensen senere blev venstremand og valgt til Folketinget for partiet. - Karl Skytte har simpelthen siddet i den stol, jeg sidder i lige nu, det er der et eller andet over. Der er også en bevidsthed over, hvilke fodspor man træder i. Den første tanke, der slår ned i en, er: Lad nu vær' med at kvaj' dig!

Et år til valget: Hvad skal du nå, Jakob Ellemann-Jensen? 1. Naturen: Jeg vil gerne have mere vild natur, mere beskyttet natur.2. Røg, støj og møg: Bedre nærmiljøer, der hvor vi bor. Det her med, at vi gør noget ved røg, støj og møg, hvor vi bor, og så skal vi passe bedre på vores drikkevand.



3. Landbruget: Fortsætte med at have et fødevareerhverv, vi kan være stolte af.

Pausen der måske blev lidt for lang Jakob Ellemann-Jensen har endnu ikke kvajet sig, men han har gjort opmærksom på sig selv. Det skete allerede den første dag i embedet, hvor han udtalte: Jeg er miljø- og fødevareminister. Og i den rækkefølge. - Jeg skal love for, at det blev bemærket, og måske kom jeg til at holde en lidt længere pause mellem miljø og fødevarer, end jeg egentlig havde tænkt mig, fortæller Jakob Ellemann-Jensen. Udtalelsen skal ifølge ministeren ikke ses som en kritik af den landbrugsvenlige linje, Venstre har ført de sidste tre år. - Vi har haft lænet balancen lidt over på landbrugets ben, fordi det var nødvendigt, fordi vi havde et erhverv, der var trængt op i en krog, og hvis vi ikke gjorde noget, risikerede vi at gamble med hele vores velfærd, fortæller Jakob Ellemann-Jensen, men erkender at fokusset på landbruget har haft en pris. - Når du har fokus mest på et sted, mister du også fokus til den anden side. Den luft vi indånder, det vand vi drikker, den natur vi går rundt i. Det har jeg tænkt mig at have et stærkere fokus på. - Har det ligget i en blind vinkel de seneste tre år? - Det er ikke så sort-hvidt, at man kan sige, at vi fuldstændig har mistet blikket for det, men der har ikke været det samme fokus på det, som der har været på fødevareerhvervet, svarer Jakob Ellemann-Jensen.

Fordele ved ikke at være landmand Det er ytringer som disse, der giver dansk landbrug nervøse trækninger. Under Jakob Ellemann-Jensens to forgængere var der ikke nogen tvivl. Landbruget var førsteprioritet. Både Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen er børn af landmænd og havde en udtalt kærlighed og et førstehåndskendskab til erhvervet. - Du er ikke landmand. Er det et problem? - Vi har jo også haft forsvarsministre, der ikke selv har været i krig, forsvarer Jakob Ellemann-Jensen sig med. Han har selv været professionel soldat og udsendt. - Det er der også masser af folk, der mener, er et problem? - Ja. Det er der. Men faren ved at have en faglig baggrund er, at man dykker ned i fagligheden og bliver sagsbehandler i stedet for at være politiker. Jeg sidder her, fordi jeg har holdninger, argumenterer Jakob Ellemann-Jensen uden at forholde sig til, om han mener, at Esben Lunde Larsen og Eva Kjer Hansen var mere sagsbehandlere end politikere. - Hvordan kan det være en fordel ikke at være faglig stærk på sit ministerområde? - Der er fordele og ulemper. Jeg skal bruge fordelene, og de er, at min tilgang er politisk og ikke faglig. Jeg er ikke landmand, jeg er ikke vokset op på en gård. Så hvorfor sætter man mig til at lede området? Det gør man, fordi man ønsker noget politisk. Fagligheden er der masser, der har styr på.

"Er det derfor, jeg er blevet placeret, hvor jer er?" Indtil videre kan de danske landmænd dog ånde lettet op. Venstres linje er ikke hen over natten blevet landbrugsfjendsk, ligesom det også er småt med store miljø- og naturmæssige landvindinger under den nye minister. Og måske er det en pointe i sig selv. Én ting er at udpege en naturglad mand som ny miljø- og fødevareminister, noget andet er at give ham et mandat til at ændre linjen. - Siger I ikke bare alt det her om natur og miljø, fordi vi står i et valgår? - Jeg har tænkt den samme tanke, må jeg tilstå. Du må ikke være i tvivl om, at jeg mener det, jeg siger. Men jeg kan jo godt tænke: Er det derfor, jeg er blevet placeret, hvor jeg er? Men det tror jeg ikke, det er. - Men hvor dybt stikker ønsket om at ændre kursen i Venstre? Hvis man virkelig vil noget med miljøet, koster det penge? - Ja ja, men alt behøves ikke at koste penge. - Hvis I virkelig vil rykke noget, skal landbrugsjord laves om til natur, det koster penge. Kommer du på finansloven? - Jeg er da kommet med mine ønsker til finansloven, og de er nok omtrent lige så ambitiøse som de ønskelister, mine børn skriver sig til jul. Men jeg ved godt, at julemanden i skikkelse af Kristian Jensen ikke kan opfylde alle de artige børns ønsker. - Men er du enig i, at det er der, prøven skal stå? At det er her, I skal vise, at I mener, hvad I siger? - Det kan du godt sige, men jeg glad og tilfreds med, at prøven skal stå hele tiden, siger Jakob Ellemann-Jensen.