Jabadabaduuu! Den statslige udflytning var et hit for Morten

For Morten Brixtofte Petersen på Ærø har udflytningen af statslige arbejdspladser givet mulighed for at udnytte hans akademiske baggrund. Siden april sidste år har han dagligt taget færgen til og fra Als, hvor Landbrugsstyrelsen har slået sig ned i Augustenborg.

Jobflytning: Tilbage i de fjerne studieår på Landbohøjskolen var Morten Brixtofte Petersen ivrig demonstrationsdeltager, når han og de øvrige studerende så idiotien vokse sig faretruende stor, dvs. når jyske politikere og bønder slog til lyd for, at en landbohøjskole ikke hørte hjemme på Frederiksberg, helt uden dyr og afgrøder, marker og kolort. Den skulle ligge i Jylland. Morten Brixtofte Petersen og hans studiefæller syntes, det var håbløs og halsløs gerning at flytte landbohøjskolen væk fra det højere studiemiljø med samarbejdet med universitetet og andre højere læreanstalter, galemandssnak simpelthen. I dag ser han lidt anderledes på det der udflytningværk. - Udflytning af statslige arbejdspladser er en fantastisk idé, fastslår han uden forsøg på at skjule ungdommens kontante svar på den slags påhit. Han ser i dag mere positivt på de samfundsmæssige effekter af, at borgerne, om ikke i daglig praktisk betydning, men så i mental betydning, ikke længere pr. automatik befinder sig langt, langt væk fra dem, der styrer, bestemmer og administrerer vores land. - Desuden er mulighederne i dag nogle andre; de logistiske og teknologiske landvindinger gør arbejde og beliggenhed mindre afhængige af hinanden, påpeger han.

Landbrugsstyrelsen Landbrugsstyrelsen etablerede sig på Augustenborg Slot 1. maj 2016.Det skete i en glidende overgang, hvor de hidtidigt ansatte i København bistod med opbygningen af det nye domicil.



1. juni 2017 var overflytningen formelt fuldbyrdet.



Ifølge styrelsens hjemmeside er der i dag 326 medarbejdere i Augustenborg. I løbet af 2018 ventes den endelige arbejdsstyrke at nå op på 345 medarbejdere.



Styrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet og har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik.

Ambitioner kan indfries Og så er der lige noget helt tredje og ganske væsentligt: Personligt har udflytningsbølgen givet ham en mulighed, han som ærøboer ikke i samme omfang har haft tidligere: muligheden for at drage nytte af sin baggrund som akademisk uddannet. Også selv om det indebærer over to timers daglig færgesejlads. Siden 1. april sidste år har han således haft arbejde i Landbrugsstyrelsen, der året forinden blev flyttet fra København til Austenborg på Als. - Jeg tog for 19 år siden et aktivt valgt om at bo på Ærø. Her befinder jeg mig godt, men mulighederne for et job, hvor jeg har kunnet bruge min uddannelse, har været ikke-eksisterende. Indtil nu, siger Morten Brixtofte Petersen, der er uddannet hortonom, dvs. havebrugskandidat. På Ærø har Morten Brixtofte Petersen haft fingrene i mulden på sit husmandssted, foruden at han har arbejdet 14 år som tækkemand. Han er 51 år, fraskilt og har to voksne børn, der er fløjet af reden. - Man kan sige, at jeg i en årrække har prioriteret rollen som familiefar. Nu prioriterer jeg karrieren og kan give den fuld gas. Det har ikke generet mig, at jeg har arbejdet med andet end det, jeg specifikt er uddannet til, overhovedet ikke, det var mit eget valg. Men jeg er af natur en nysgerrig og innovativ type, og jeg var begyndt at savne nogle intellektuelle udfordringer. Dem kunne jeg pludselig få indfriet, da Landbrugsstyrelsen kom til Augustenborg, siger han.

Thomas Brixtofte Petersen 51 år, fraskilt og har to voksne børn.Han dimitterede fra Landbohøjskolen i 1993 som hortonom, som er den akademiske betegnelse for folk, der på videnskabeligt plan beskæftiger sig med havebrug, gartneri og frugtavl.



Syv år senere slog han sig sammen med sin daværende kone og deres to børn ned på et husmandssted ved Søby på Ærø.



På husmandsstedet har han beskæftiget sig med kvægdrift og driver en mindre æbleplantage, lige som han har arbejdet som selvlært tækkemand gennem 14 år.



Fra 1. april sidste år har han været ansat i Landbrugsstyrelsens nye domicil i Augustenborg på Als.



Udover det civile arbejdsliv er han lokalpolitisk engageret i Radikale Venstre. Som sådan er han netop valgt ind i det syddanske regionsråd.

Flexibiliteten defineres af afgangstiderne Set udefra ligner hans arbejdsdag et transport- og tidsmæssigt forhindringsløb. Færgeturen tager en time og ti minutter, hver vej. Selv tillægger han det ikke den store betydning. - Jeg gjorde op med mig selv, dengang jeg flyttede til Ærø, at færgen som forbindelsesåre til resten af landet er et livsvilkår. Sådan har jeg det stadig, og tiden er ikke spildt. Jeg kan læse aviser, bøger, mails eller løse arbejdsmæssige opgaver. Eller sove. Dét gør han, altså sove, af og til på morgen-overfarten. Her er der afgang fra Søby på Ærø klokken 6.20. Hjemrejsen fra Fynshav på Als er klokken 16.25. Hvis ikke lige dagens møder trækker ud - så må han vente på næste afgang tre timer senere. - Hvis jeg skal pege på en ulempe, så er det, at min hverdag er blevet temmelig skemalagt. Jeg er senere hjemme, og den daglige fleksibilitet er defineret af færgens afgangstider. Der er ikke plads til at improvisere ret meget. Til gengæld har jeg fri, når jeg har fri. Det havde jeg ikke rigtig, da jeg var selvstændig landmand, siger han.

Erfaring savnes Som ved mange andre styrelsers udflytninger er kun et fåtal af de oprindelige medarbejdere flyttet med. I den 16 mands-enhed, Morten Brixtofte Petersen arbejder i, økologi-administrationen, er alle nye medarbejdere. Spørgsmålet om mistet kompetence og viden trænger sig på. - Selvfølgelig har det givet udfordringer, at der ikke har været nogen erfaring at trække på. Jeg vil ikke påstå, at der ikke har været eksempler på arbejdsopgaver, hvor jeg godt kunne have brugt en erfaren kollega, som jeg kunne have spurgt, hvordan man plejer at gribe en bestemt opgave mest effektivt an. - Den af os, der har været her længst tid, har været ansat godt halvandet år. Han er trods den korte erfaring blevet en nøglemedarbejder, og ham har vi trukket store veksler på. Omvendt, påpeger han, kender de fleste nok situationen, at man som ny medarbejder virkelig lægger sig i selen for at suge viden til sig og for at levere varen. - Det gælder også for en samlet arbejdsplads, når den er helt ny. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det i Landbrugsstyrelsen. En af mine bekendte sagde en dag til mig, at alle arbejdspladser engang imellem burde få rystet posen for på den måde at få ny energi og dynamik. Jeg ved ikke, om det altid er rigtigt, men jeg synes, det har fungeret godt på den arbejdsplads, jeg nu er en del af. - Men det er selvfølgelig let at sige, når man ikke har noget sammenligningsgrundlag; jeg mener: Jeg var jo ikke ansat før flytningen til Augustenborg, siger Morten Brixtofte Petersen.