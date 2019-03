Ja tak til klimavenlig mælk - men så bliver den dyrere

Landsforeningen for danske Mælkeproducenter er positive over for Arlas klimaudspil, men de tager ikke regningen på sig. Forbrugerne kommer til at betale mere for mælken, siger foreningens formand Kjartan Poulsen.

Bæredygtig: Arlas plan om at gøre mælkeproduktionen CO2 neutral senest i 2050 bliver på den ene side modtaget positivt hos mælkeproducenterne. På den anden side afviser de at tage udgiften på sig, den kommer forbrugerne til at sluge i form af højere priser på mælk.

- Nu skal have udspillet konkretiseret. Vi har som udgangspunkt det syn på det, at køerne simpelt hen ikke er skyld i klimaproblemerne, det er den sorte energi. Men det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe til med at løse problemerne. Vi skal gøre, hvad vi kan, både hvad angår foder, avl og gødning, men vi kan altså ikke forhindre køerne i at udlede metan. Skal CO2 regnskabet flyttes så hurtigt, som ambitionen er, følger der en regning med, og så kommer befolkningen til at bidrage, for den gør varerne, altså mælken, noget dyrere, siger formanden for Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen, til avisen Danmark.

Han peger på, at den indsats, landbruget kan gøre, ligger på mælkeproduktionens sideaktivitet, såsom traktortransporten, fodersammensætningen og avlsarbejdet, hvor der kan gøres en indsats for at fremavle kvægtyper med bedre energiomsætning.

- Her har vi allerede gjort en indsats og arbejder til stadighed på at gøre det endnu bedre, men det er ikke det, der rykker i CO2 regnskabet, det kan kun måles i enkeltcifrede procenttal. Jo, hvis vi slagtede en masse køer, men det bliver regningen ikke mindre af. I det store billede er Arlas lastbiler et langt større problem, her vil der være meget mere at hente, siger Kjartan Poulsen.

Arlas plan er, at mælkeproduktionens udledning af drivhusgasser skal være reduceret med 30 procent pr. kilo mælk i 2030 og være helt i nul tyve år senere, i 2050.