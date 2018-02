Indvandrerfamilier: Jo flere børn oftere på kontanthjælp

Netop som regeringen og Dansk Folkeparti har droppet ideen om at ramme børnerige indvandrerfamilier med en reduceret børnecheck, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at der er en klar sammenhæng mellem omfanget af kontanthjælpsydelser og antallet af børn blandt indvandrerfamilier med ikke vestlig baggrund.

Tallene viser, at jo flere børn en indvandrerfamilie har, des oftere er begge forældre på kontanthjælp.

Ifølge opgørelsen er 53,3 procent af parrene på over 30 år med et barn i familien på kontanthjælp. Andelen stiger for hvert ekstra barn og kulminerer med 76,4 procent for par med fire børn. Opgørelsen omfatter par, hvor begge forældre er på kontanthjælp. Med andre ord er både mor og far for en børneflok på fire i mere end tre ud af fire tilfælde på kontanthjælp, hvis de er indvandrere med ikke vestlig baggrund. Til sammenligning er knap otte procent af hele befolkningen på kontanthjælp.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er med egne ord "stærkt bekymret" over tallene.

- Det er skræmmende læsning. Det er skræmmende at se, hvor overrepræsenterede indvandrere fra ikke vestlige lande er i kontanthjælpssystemet, og det er voldsomt bekymrende, at problemet stiger i takt med antallet af børn i familien. Især fordi adskillige forskningsresultater viser, at risikoen for selv at ende på offentlig forsørgelse stiger, hvis din mor og far også har været det, siger Troels Lund Poulsen.