Indflytning: Hun flyttede ud - han vendte hjem

Skats Betalingscenter i Ringkøbing var et af de første store ryk med oprettelse af statslige arbejdspladser over hele landet. Det har sat livsretningen for de nygifte Thomas og Katja Rahbek Sloth, som har hver deres tilgang til et liv på vestkysten.

- Det har en stor menneskelig betydning for folk som mig, der holder af at bo herude med de store vidder og højt til himlen. For som udviklingen har været, ville man uden statslige arbejdspladser ikke kunne sende unge herfra i en akademisk uddannelse, uden at miste dem for altid. Nu har vi noget andet og væsentligt end blot en egn, vi holder af, at vende hjem til: vi kan også vende hjem til noget at leve af, et arbejde, siger Thomas Sloth.

Men havde det ikke været for Skat, havde det set ilde ud for sådan nogle som ham, akademisk uddannede vestjyder, for kommunalreformen udslettede Ringkøbing som amtsby og fjernede dermed en stor portion akademiske arbejdespladser, og det samme gjorde politireformen og domstolsreformen.

For ham, og dermed for ægteparret, blev etableringen af Skats Betalingscenter i Ringkøbing for 11 år siden lidt af en redning. Han er så meget hjemmeføding, at egnen derude mod vest ved Ringkøbing Fjord bag Holmsland Klit blev ved med at trække i ham, selv om han også nød studenter- og metropollivet i Aarhus.

Betalingscenter Skat i Ringkøbing blev oprettet 1. november 2006 som en hel ny afdeling under Skat. Dermed blev de kommunale skattemyndigheder samlet i enhedsforvaltningen Skat. Herefter har behandlingen af borgernes skatteforhold ikke være begrænset af kommunale grænser.Beslutningen blev taget på baggrund af en analyse, der påviste, at man ved at samle en række indberetnings- og betalingsopgaver i forhold til f. eks. moms, A-skat, lønsum, faglige kontingenter og printselvangivelser kunne opnå en betydelig effektivisering af området. Ved etableringen i 2006 omfattede Betalingscenter Ringkøbing 108 arbejdspladser. Ved udgangen af 2017 var 285 skattefolk ansat i Ringkøbing. 2. januar i år blev blev styrken forøget med 55 ansatte og lige nu er ansættelsessamtaler i gang med henblik på besættelse af yderligere 60 stillinger. I 2021 vil der efter planen være 440 skatteansatte, hvilket gør Ringkøbing til Danmarks femtestørste skatteby. Kilde: Skat

For evigt måske - eller måske ikke

Hans kone Katja Rahbek Sloth har aldrig haft noget ønske om at flytte væk fra Djursland eller det østjyske område med vækst- og universitetsbyen Aarhus som den store smeltedigel lige uden for døren.

- Jeg har aldrig nogen sinde forestillet mig, at jeg skulle lande i Ringkøbing. Men det var der, Thomas gerne ville slå sig ned og med mulighed for et arbejde, som passede til den uddannelse, han har taget. Men det har været en god oplevelse; naturen er sin egen og meget charmerende, og folk, der bor her, er flinke og rare. Ringkøbing er en dejlig by, ikke så stor, men i virkeligheden som mange andre byer, hvor man lever et helt normalt liv, siger Katja.

Det meste af hendes afsluttende studie kan klares derhjemme i lejligheden i Ringkøbing. Den er hun glad for - også fordi parret med indflytningen i den trods alt har ladt en dør stå åben til verden uden for Ringkøbing:

- Vi har ikke etableret os med kostbar ejerbolig, dels af økonomiske grunde, dels fordi vi ikke har slået os ned her, for at det nødvendigvis skal være for tid og evighed. Vi lader alle fremtidens muligheder stå åbne. Men mulighederne kan absolut godt være her for mit vedkommende. Jeg er faldet godt til og nyder den vestjyske mentalitet.

- I København og Aarhus, hvor jeg har boet kortvarigt, er alting meget fortravlet; man skal nå alting på ingen tid. Her foregår det mere roligt, tid og afstand betyder ikke så meget, og hvis man nu får den bedste pizza i Holstebro, så tager man sig tid til at køre den tur. Den indstilling kan jeg godt lide, for den giver hverdagen sin egen ro og overskuelighed.