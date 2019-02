Idémænd bag dansk tour-start forvirrede: Det kender vi ikke noget til

Direktøren for Tour de France proklamerede onsdag, at de tre første etaper af det prestigefyldte cykelløb i 2021 skal afvikles i Danmark. Det undrer den danske organisationskomité, der særdeles gerne vil underskrive en kontrakt, men endnu ikke har fået sådan en forelagt.

Cykelløb: Følelserne havde onsdag svært ved at finde et balanceret leje mellem jubel og skepsis hos den danske organisationskomité, der gennem syv år har kæmpet for og forhandlet med Tour de France-selskabet om at få løbet til at lægge ud med etaper i Danmark. På det franske medie Europe 1 meddelte direktøren for Tour de France, Christian Prudhomme, i en videooptagelse nemlig, at Danmark i 2021 har fået tildelt afviklingen af løbets første tre etaper.

I spidsen for den danske indsats for at få værtskabet står blandt andre den tidligere verdensmester i landevejsløb Alex Pedersen. Han undrede sig over meddelelsen.

- Jeg er forvirret over det, der foregår lige nu, for der er ikke underskrevet nogen kontrakt. Vi fik idéen i 2012 og har arbejdet på det lige siden. Efter syv års målrettet arbejde, vil jeg blive jublende lykkelig i det øjeblik, en kontrakt kan underskrives og placerer nogle etaper af løbet i Danmark, men det øjeblik er altså ikke indtruffet endnu, siger Alex Pedersen til avisen Danmark onsdag sidst på eftermiddagen.