IS-krigers advokat: Det er et langt sejt forløb at få ham hjem

Første gang, at advokat Mette Grith Stage tog kontakt til myndighederne for at få sin klient Jacob El-Ali hjem fra Syrien, var i september 2017.

Hun henvendte sig til Københavns Politi, da hendes klient, der i flere år har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien, havde problemer med at blive anholdt.

- Hver gang han blev tilbageholdt ved grænsen til Tyrkiet gik der ikke mere end et par timer, før han blev sendt tilbage til Syrien.

- Også selv om han sagde, at han var internationalt efterlyst, siger advokaten.

Den 30-årige Jacob El-Ali har opholdt sig i Syrien siden 2013. Her har han fået to børn med en kvinde, som mistede livet.

Siden har han giftet sig med en syrisk kvinde, som venter tvillinger. Efter gældende danske regler danske statsborgere, og Jacob El-Ali ser helst, at de kommer med til Danmark.

Efter en episode i 2014 begærede anklagemyndigheden i Danmark ham fængslet in absentia for en terrorrelateret forbrydelse.

Københavns Byret vurderede efterfølgende, at der var begrundet mistanke om forbrydelsen, fortæller Mette Grith Stage.

Inden den vurdering havde han delt billeder på Facebook af blandt andet afhuggede hoveder, hvor han også selv stod bevæbnet og med IS-uniform.

Det var herefter, at Jacob El-Ali kontaktede Mette Grith Stage.

- Han vil gerne have gjort op med denne her sag. Det er kun i Danmark, at han kan blive straffet for det her, som det ser ud nu, siger hun.

Flere gange har han angiveligt forsøgt at melde sig ved grænsen til Tyrkiet, og ligesom sin advokat kontakte de danske myndigheder, men uden held.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere udtalt, at det ikke er muligt at nægte danskere at rejse ind i Danmark.

- Jeg kan bare konstatere, at det har været et langt, sejt forløb, siger Mette Grith Stage.

- Så sent som i sidste uge har rykket ambassaden for en henvendelse, der ligger længere end et halvt år tilbage, siger hun.

Selv har den danske IS-kriger fortalt, at han blev tvunget til at tjene IS, men at det lykkedes ham at undslippe i 2016.

Jacob El-Ali har under sit ophold i Syrien mistet sit pas. Men det ændrer ikke på, at hans børn ifølge loven er danske.

- Det er nu engang det, som loven åbner op for lige nu, at danske statsborgeres børn også bliver danske statsborgere, siger advokaten.