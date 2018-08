I dag træder tildækningsforbuddet i kraft: Jeg gik en tur i Esbjerg iført niqab

I dag træder tildækningsforbuddet i kraft. Avisen Danmark sendte to journalister ud iført niqab. En af dem var i Esbjerg.

En mand kommer gående mod mig med hastige, målrettede skridt. Han kigger mig i øjnene. Han ser vred ud. - Hvordan er det, du ser ud, siger han vrissende. Han er en lille spinkel mand. Han har lidt gråt skæg og madrester mellem tænderne. Jeg forsøger at gå uden om ham og videre. Jeg kan stadig huske den første gang, jeg så en kvinde iført burka. Eller niqab, som jeg nu ved, det hedder. Hun stod i en af de gule bybusser i Aarhus med ryggen til mig og talte til sin datter i klapvognen foran hende, da jeg steg på. Kort efter vendte hun sig om og kiggede på mig. Mit hjerte slog pludselig meget hurtigere. Hun var dækket til i det meste af ansigtet. Jeg kunne kun se hendes øjne. Jeg blev lidt flov over min reaktion, husker jeg. Men jeg havde aldrig set en helt tildækket kvinde før. Jeg kommer fra Thyregod, hvor knap halvdelen af de 1400 indbyggere stemte på Dansk Folkeparti ved seneste folketingsvalg. Onsdag træder tildækningsforbuddet i kraft, så jeg iførte mig tirsdag en niqab og gik en tur i Esbjerg. Ikke for at provokere, men for oprigtigt at opleve hvordan det er at være niqabklædt i landets femtestørste by. Kigger folk ligeså forskrækkede på mig, når jeg næsten helt tildækket begiver mig ud på en helt almindelig strøgtur, som jeg gjorde på kvinden i den aarhusianske bybus?

Foto: Martin Ravn Ved busterminalen i Esbjerg blev der sendt lange blikke efter mig. Foto: Martin Ravn

Nøgen Jeg ifører mig min nyerhvervede niqab på redaktionen, der ligger centralt i Esbjerg, og jeg er overrasket over, hvor utildækket jeg faktisk føler mig. Alt ser ud som før. Men jeg føler mig alligevel anderledes. Jeg bliver pludselig frygteligt nervøs for at skulle bevæge mig ud i offentligheden iført niqab. Jeg havde forestillet mig, at det ville være nemt at skjule mig bag dragten, men det er ingenlunde tilfældet. Da jeg træder ud af redaktion og ind i virkeligheden, hamrer mit hjerte afsted. Nøjagtigt som det gjorde den dag i bybussen, hvor jeg så den niqab-klædte kvinde.

Foto: Martin Ravn I dag træder tildækningssforbuddet i kraft. Foto: Martin Ravn

Elevatorblikke Jeg går med hastige skridt mod gågaden. Jeg vil på strøgtur. Den første person, jeg møder, er en ældre herre. Han går helt tæt op ad mig, mens han mumler noget uforståeligt, der bare kommer ud som et spørgende "hvaaeee", mens han går forbi. Gågaden i Esbjerg er Danmarks længste, og den føles om muligt endnu længere i dag. Folk hvisker, når de får øje på mig. Nogle puffer til deres følgesvende og får vedkommendes opmærksomhed rettet mod mig. En anden vrænger "ad", da han går forbi mig. Jeg har konstant folks øjne på mig. Blikkene minder mig om dem, jeg nogle gange har set sendt i min handicappede venindes retning, når vi har slentret ned ad gågaden sammen. Normalt ville det fylde meget i mit hoved, hvis bare en enkelt person kiggede på mig på denne måde. Men her har jeg ikke tid til at tænke videre over alle de nysgerrige elevatorblikke, der bliver sendt i min retning. Midt på gågaden omkring byens torv møder jeg et forældrepar, der pænt, men knap så diskret gelejder deres barn i en bue forbi mig. Jeg kan også høre et enkelt barn råbe: "Se, der er en muslim", mens en dame kommenterer mine blå øjne.

Foto: Martin Ravn De børn jeg mødte var meget umiddelbare og nysgerrige. En råbte "Se, der er en muslim". Foto: Martin Ravn

- Se, der er en muslim Det er første og formentlig sidste gang, jeg får lov til at se verden gennem sprækken på en niqab. Fra onsdag er det ulovligt at bevæge sig i det offentlige rum med ansigtet tildækket. Derfor fortsætter jeg min tur. Ved byens shoppingcenter "Broen" står jeg og venter på grønt for at krydse vejen. Flere af de forbipasserende bilister kigger meget indiskret ud ad vinduerne i min retning. Da jeg rammer rutebilstationen, går jeg over for at tjekke køreplanen i et af busskurene. En kvinde rejser sig, da jeg stiller mig ved siden af hende. Kort efter vender jeg mig om for at gå igen. Jeg har glemt mit rejsekort, så en bustur kan ikke komme på tale. Kvinden kigger på mig og forsøger febrilsk dansende at komme forbi mig. En time i niqab er overstået for mit vedkommende. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg ved, hvordan kvinder, der går med niqab til hverdag, har det. Men jeg føler, jeg har fået et indblik i, hvordan det tildækkede liv kan være, inden det nu kriminaliseres.

Foto: Martin Ravn Noget, som jeg helt klart undervurderede inden min tur i niqab, var, hvor varmt det var at gå i. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Esbjerg centrum var godt befolket, da jeg gik rundt i niqab. Foto: Martin Ravn

