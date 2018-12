Hvornår er man fattig?

I opgørelsen har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd brugt Danmarks Statistiks metode for opgørelse af relativ fattigdom.

Danmarks Statistik understreger, at metoden kun giver en indikation af, hvor mange fattige der er. Metoden er udarbejdet i forbindelse med dataindsamling til FN's verdensmål.

For at en familie betragtes som fattig, skal familiens indkomst et år tilbage være lavere end halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er det niveau, hvor befolkningen er delt på midten. Altså hvor præcis halvdelen af befolkningen tjener mere end den anden halvdel.

En familie med to voksne og to børn er således at betragte som relativt fattige, hvis de har en samlet disponibel månedlig indkomst efter skat på 21.192 kroner eller under. Det er det beløb, der skal betale alle familiens udgifter til bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid og så videre.

Familier, der har en formue, der i starten af året er større end halvdelen af medianindkomsten, tæller ikke med i opgørelsen, ligesom familier, hvor hovedforsørgeren er studerende, heller ikke tæller med.

Fattigdomsgrænsen. Disponibel indkomst om måneden efter skat.

1 voksen og 1 barn: 13.125 kroner.

1 voksen og 2 børn: 16.150 kroner.

2 voksne og 1 barn: 18.167 kroner.

2 voksne og 2 børn: 21.192 kroner.

Kilde: Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.