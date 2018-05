Hvor fanden er Herning? Hvem fanden er H. C. Andersen?

Fra Herning og hovedstadens underlivsunivers er rejsen nu nået til, at han fører danske tv-seere ind i den litterære verden. Der var premiere i onsdags med udsendelsen om H. C. Andersen. Hvem fanden er han? Spørgsmålet forekommer overflødigt, men ikke desto mindre leverer Mick Øgendahl et svar.

Unægteligt et spring fra den standup- og filmscene, han er kendt fra, blandt andet som den noget vakkelvorne figur i tv-serien "Hvor fanden er Herning." Her roder han sig på sin polterabend før giftermålet med en uldjysk millionærdatter sig ud i en farlig masse tummel og ballade og ender på et københavnsk bordel.

Ny rolle: Selv om højden er sparsom, kan man godt have en stor karriere. Det gælder ikke mindst den 1,69 meter høje standup-komiker, Mick Øgendahl. For tiden folder han sig ligefrem ud blandt rigets største forfattere. Som fortæller og gennemgående figur portrætterer han fra i onsdags og i yderligere fem onsdagsprogrammer på DR-tv seks markante forfattere i programserien "Øgendahl og de store forfattere.

Mick Øgendahl er 45 år, født 7. april 1973 i Silkeborg, men havde det meste af sin barndom på landet på Falster.Som 18-årig påbegyndte han en uddannelse på maskinlinjen på HTX, men droppede ud. Han drømte om et job som skuespiller, men kom aldrig igennem optagelsesprøverne på teaterskolen i København I stedet blev han langsomt involveret i standup-genren, hvor han i 1993 fik debut på Restaurant DIN's i København. Det udviklede sig til en række småjob, samtidig med at han ernærede sig som postbud og Netto-medarbejder. Med diverse deltagelse i tv-shows etablerede han sig gradvist som fuldtids standup-komiker. Han har som sådan turneret med flere shows og medvirket i flere film, hvorfra han er mest kendt fra filmen "Blå Mænd." Den var landets mest sete biograffilm i 2008. Desuden har han medvirket i adskillige tv-serier, hvoraf "Hvor fanden er Herning" hører til de mest kendte. På DR-tv kan han fra i onsdags og de næste fem onsdage opleves i en noget anden rolle: som fortællende vært i en tv-serie om nogle af de største danske forfattere. Privat bor han med sin familie, kone og tre børn, i Holte.

Flabet kunstgreb

Det, der blandt andet tiltalte ham, var, at programmerne gør brug af professionelle skuespillere, der optræder som de pågældende forfattere i samtaler med ham.

- Det er et lidt flabet kunstgreb, fordi udsendelserne på den måde går ind i fiktionens verden, som er den, jeg kender til. Men det gør, at det ikke blive så højpandet, og det giver programmerne nærvær og intensitet. Men her skal man selvfølgelig være opmærksom på, at deres medvirken ikke er udtryk for nogen form for evidens, men er en fortolkning af forfatterne.

- Deres citater er ikke nødvendigvis ægte allesammen, men er et resultat af den research, DRs journalister har lavet forud for serien. Fiktionen hjælper så at sige fortællingen om virkeligheden på vej, siger Mick Øgendahl.