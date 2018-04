Hvor der er sorg, er der kærlighed: Kim Wall kom med foråret

Megan, vendinde. Til Rememberingkimwall.com:

"Kim kom pludselig ind i vores liv i Beijing og lyste op. Det virkede som om, at hun kom med foråret med alle hendes smil og fjollerier. Vi fandt hurtigt ud af, hvor god hun var til karaoke. Det var det, jeg først lærte at kende hende for: Formidable fremførelser af hiphop og fremragende dansetrin. Det var før, jeg indså, at hun var et af de klogeste og mest betænksomme mennesker, jeg har mødt."

"Hun gjorde vores tid i Beijing mere livlig, hun gjorde det let at le og at se på omgivelserne med nye øjne, fordi hun var så begejstret. Hun tog afsted på, hvad jeg troede var en ferie, men da hun kom tilbage, viste det sig, at denne sjove, fjogede pige i virkeligheden var en hårdtslående journalist, der havde historier med hjem fra en militærlejr i Sri Lanka."

"Selv nu er hun en inspiration for alle os, der kendte hende, om at huske at hvert minut er en gave. Hun var ren magi."