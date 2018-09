Hver tiende elev oplever ingen optimisme i folkeskolen

En ny analyse af 300.000 elever viser, at ti procent mangler tro på egne evner - og det går ud over trivslen.

Hver tiende elev i folkeskolen mangler tro på egne evner og tillid til, at de kan få en interessant hverdag i skolen.

Det viser en ny analyse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som bliver offentliggjort torsdag.

Analysen er baseret på data fra den nationale trivselsmåling fra 2017 og inkluderer svar fra omkring 300.000 udskolingselever fra landets folkeskoler.

Der er sammenhæng mellem elevernes grad af optimisme og deres trivsel i skolen, lyder en af analysens hovedkonklusioner.

Elever, der tror på sig selv, deres omgivelser og deres fremtid, trives og lærer nemlig bedre i skolen.

Men omkring ti procent af de adspurgte elever - svarende til cirka 30.000 elever - møder deres skole og undervisning stort set uden optimisme, viser analysen.

- Det er usundt at være pessimistisk. Vi har ikke kunne finde et eneste forskningsresultat, som viser, at der kommer noget godt ud af at have en pessimistisk grundindstilling, siger Hans Henrik Knoop til Videnskab.dk.

Han er lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet og en af forskerne bag analysen.

Det er særligt eleverne i kommuner, hvor mange borgere har et lavt indkomstniveau, der ligger lavt på optimisme-skalaen, viser analysen.

Skoler med mange elever, der scorer lavt på skalaen, bør gøre en indsats for at sikre, at eleverne får flere succesoplevelser, anbefaler forskerne.

- Der er forskellige måder at hjælpe elever med at få succes, uanset hvor dygtige de er, og det bør vi udnytte, siger Hans Henrik Knoop til Videnskab.dk.

Skolerne bør skabe en kultur, "hvor det at gøre sig umage betragtes som en primær succes", anbefaler han.

Generelt står det dog ret godt til med de danske folkeskoleelevers trivsel, viser analysen.

80 procent af eleverne vurderer, at de er glade for deres skole og deres klasse. Og trivslen er desuden steget, siden den første nationale trivselsmåling i 2015, skriver Videnskab.dk.