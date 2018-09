Palliativ formand, Anette Hygum, slår alarm: Alt for få læger arbejder med at pleje døende patienter, og de er for dårligt uddannede. Hjælp til selvmord må aldrig være den eneste mulighed for lidende mennesker, mener hun.

Retssag: Mandag begynder retssagen mod den pensionerede fynske overlæge, Svend Lings. Han er tiltalt for at have assisteret ved selvmord og selvmordsforsøg. Men når lidende mennesker kontakter Svend Lings for at få hjælp til at slutte livet, så er der noget helt galt, mener Anette Hygum.

Hun er formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin, og hun arbejder selv med pleje og lindring til døende som overlæge i Palliativt Team ved Vejle Sygehus.

- Ingen mennesker bør opleve at sidde alene med deres lidelser uden at have andre muligheder end at ringe til Svend Lings. Der mangler politisk fokus og prioritering af det palliative område, siger overlægen.

Anette Hygum mener, at svaret på lidelser og desperation er en specialiseret palliativ indsats. Og at der er et stort udækket behov for netop den hjælp, pleje og lindring i den allersidste fase af livet. Konsekvensen er, at for mange dør uden at få den sidste varme hånd fra velfærdssamfundet, inden livet slutter.