Hvepsen har tvunget Klaus til altid at gå rundt med en pen - og frygt

- Stor mand, lille hveps, siger Klaus Pugholm Jensen om en dag for fem år siden, hvor fortegnene blev vendt om. Mennesket vandt dog, men det har haft sin pris.

Holstebro: Selvom han ikke længere føler sig helt sådan, så har Klaus Pugholm Jensen med egne ord mulighed for at blive til Rambo eller Arnold Schwarzenegger. Og det er alt sammen hvepsens skyld. For at forstå sammenhængen må vi dog suse fem år tilbage i tiden til fredag den 30. august. Til dengang Klaus ikke blev til en Superman, men en Michelin-mand. Klaus Pugholm var faglærer på Uddannelsescenter Holstebros transport- og logistikafdeling på Bastrupgårdvej. Han er ude til en elevs kranprøve, da han bliver stukket i munden eller på halsen. Og så husker han ikke mere. Det gør hans kollega gennem 15 år, René Maretty Sørensen, til gengæld. De mødtes på en gang på UCH kort efter stikket. Her havde Klaus ifølge kollegaen indtaget form som Michelin-manden. Han måtte straks til læge, insisterede René Maretty Sørensen. Og så gik det modbydeligt hurtigt. De begyndte køreturen på Bastrupgårdvej. I Bilka-krydset - halvanden kilometer fra startstedet - indså kollegaen, hvor slemt det stod til. Ved Gartnerivej - kun få hundrede meter længere henne - ombestemte han sig og besluttede at droppe et lægebesøg og styre mod akutmodtagelsen på Holstebro Sygehus. Ved Nørreport Centret mistede Klaus bevidstheden.

Jeg er ikke den samme som før. Men jeg brokker mig ikke. Sådan må det endelig ikke lyde! Jeg er taknemmelig for, at jeg stadig er her. Utrolig taknemmelig for livet. Klaus Pugholm Jensen.

*** Den er ikke stor, men Klaus Pugholm Jensen slipper den aldrig. Den hedder en "Epi-pen", og i denne varme tid bærer han den med sig i en termokande, så den kan holde den rette temperatur. Det har været noget af en opgave i denne sommervarme, understreger han, men det er besværet værd. - Den fungerer, som man ser i en Rambo- eller Arnold Schwarzenegger-film, hvor de egentlig dør, men så hamrer helten kanylen med adrenalin ned i låret, og så vågner de og slås videre. Klaus Pugholm Jensen har ikke mistet humor. Stikket frarøvede ham ellers så meget andet. Han bliver lettere træt. Han har problemer med at koncentrere sig igennem længere tid. Taleevnen. Og han kan ikke bevæge sig fysisk som engang på grund af manglende balance. - Jeg var faktisk død, kom i respirator, og det har taget mig lang tid at komme igen. Det tog ham tre år at vende tilbage til arbejdslivet for at være helt præcis. - Igennem tre år har jeg været gennem et forløb med vacciner på sygehuset, hvor man har sprøjtet rigtig hvepsegift ind, således jeg nu er immun over for to slags hvepsestik, siger Klaus Pugholm Jensen. Der findes dog mange andre slags stik...

*** Når Nostalgifestivalen spiller, som i lørdags, så er det traditionen, at forfesten foregår hjemme på Sydbanevej i Holstebro hos Klaus Pugholm Jensen og hans hustru gennem 31 år. Hvepsen er med tiden dog blevet en af den slags gæster, man forventer, men ikke håber kommer. Som så mange andre gange denne sommer blev pavillonen taget i brug. Engang var pavillonen købt i Bilka, og den havde for mange smuthuller til de små dyrefjender. Nu er den udskiftet med én, hvor siderne er klinet til jorden, så 54-årige Klaus Pugholm Jensen kan holde øje med fronten, og hvem der kommer flyvende ind ad døren. Så er han beredt. - Jeg tror, jeg slog 20 hvepse ihjel den dag, forklarer han om en sommer, hvor han har skullet være ekstra meget på vagt. Han nåede at se de første par overtrædende musikere, inden han forlod Nostalgifestivalen igen. Ikke på grund af dyr, men træthed. - Jeg er ikke den samme som før. Men jeg brokker mig ikke. Sådan må det endelig ikke lyde! Jeg er taknemmelig for, at jeg stadig er her. Utrolig taknemmelig for livet, siger han og lovpriser den hjælp, han har fået fra venner, familie og kolleger: - Min arbejdsgiver ventede på mig i tre år. Alle har gjort så meget som muligt for at skabe et værdigt liv for mig. Jeg har intet negativt at sige om al den hjælp, jeg har fået.