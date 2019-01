Hovedstadsbyer får lov til kontorbyggeri og strandpark

Køge Bugt Strandpark skal videreudvikles. Der skal bygges flere boliger nær lufthavnen i Roskilde. Og så skal byerne i "enden" af S-togsnettet have lov til at opføre erhvervsbyggeri længere væk fra stationerne end i dag.

Det er bare nogle af de 80 forslag fra kommuner i hovedstadsområdet, som regeringen imødekommer i forbindelse med sit udspil om udvikling i hovedstadsområdet.

- Regeringen ønsker vækst i hele Danmark. Vi har gjort rigtig meget for yderområderne, og nu præsenterer vi mere end 100 initiativer, som skal skabe vækst i hovedstaden, siger Rasmus Jarlov (K) ved præsentationen.

Udviklingen i hovedstadsområdet - der altså strækker sig helt fra Køge til Frederikssund - er reguleret af den såkaldte "Fingerplan", der stammer fra 1947.

Den betyder blandt andet, at der mellem byerne på S-togsnettet er en række grønne områder, kaldet kiler. Regeringen lægger op til en række justeringer af den plan.

Blandt andet skal kommunerne nogle steder have lov til at bruge dele af de grønne kiler, der ikke har nogen synderlig rekreativ værdi, til andre formål mod til gengæld at udpege et andet grønt område til kile.

Eksempelvis skal et motorvejsnært område ved Høje-Taastrup bruges til solceller. Og så skal der udpeges et andet grønt område af samme omfang.