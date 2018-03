Hold en pengedate og undgå skænderier

Det lyder måske ikke så romantisk at sætte sig i stearinlysets skær for at tale om opsparing, budget og forbrugsvaner.

Men ikke desto mindre kan det være en god idé at holde en månedlig pengedate, siger specialrådgiver i finansielt forbrug ved Penge- og Pensionspanelet Morten Holm Steinvig.

- Økonomi kan være en kilde til små og store konflikter, som kan medføre, at et parforhold bliver slidt i stykker, siger han.

Konflikter om økonomi kan i særdeleshed opstå, hvis et par er vokset op med forskellige tilgange til penge.

For eksempel hvis den ene kommer fra en familie, hvor der aldrig har været underskud på kontoen, mens den anden kommer fra en familie, hvor forbruget er blevet finansieret med lån og kassekreditter, siger uvildig privatøkonomisk rådgiver Lone Eriksen, som har firmaet Primaliva.

- Det kan give konflikter, hvis man ikke er blevet enige om, hvilke økonomiske værdier man skal skabe sin egen familie på, siger hun.

Derfor anbefaler Lone Eriksen også at holde en månedlig pengedate. Og det kan med fordel være omkring den første i måneden, så man kan tale om, hvad der skal bruges penge på i den kommende tid.

Skal børnene have nye forårsjakker? Og hvordan finder man de 1000 kroner, der skal bruges på konfirmationsgaver? Hvis man har fællesøkonomi eller en fælles budgetkonto, kan man desuden bruge en pengedate på at blive enige om, hvad de fælles penge skal bruges på, og hvad der ikke kan betegnes som fællesudgifter.

- Skal man købe økologisk eller hellere bruge penge på store bøffer? Køber man ind i Mad og Vin eller i Aldi? Og er p-piller en fællesudgift? Det skal man have klare linjer om, siger Morten Holm Steinvig.

Det kan også være en god idé at tale åbent om, hvor mange penge man hver især har til rådighed.

Når et par har separate lønkonti, oplever Lone Eriksen nemlig ofte, at den ene part i forholdet kan blive forundret over, at partneren har råd til dyre ting, som de ikke selv har råd til. Og det kan give grobund for mistænksomhed.

- Derfor er det godt at tale om: Hvis du har 10.000 til rådighed om måneden, og jeg kun har 5000 kroner, hvad bunder det så i? Og er det rimeligt?, siger Lone Eriksen.

Hvis den ene part i forholdet har en stor gæld eller en stor formue, er det også vigtigt at være enige om, hvordan det skal håndteres, såfremt I ikke er gift. Og eftersom penge kan realisere drømme, er det også godt at diskutere, om I vil spare op til noget fælles som en ferie, en bil eller en bolig. /ritzau fokus/