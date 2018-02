Hofreporteren over dem alle: Gid prins Henrik får en belønningsmedalje i sin himmel

Som BT-journalist fulgte Bodil Cath kongefamilien gennem tre et halvt årti. Det var hende, han fortalte om sit ubehag ved den kongelige rangorden- en udmelding, der for alvor fik danskerne til at vende deres vrede mod ham.

- Han var kongehusets folkelige element. Det var naturligt for ham at gå hen og tale med en morlille hvor som helst. Her havde han en helt anden personlighed end sin kone, majestæten. Det siger jeg ikke for at underkende dronning Margrethe, som jeg har stor respekt for og holder meget af. Han havde bare en mere folkelig tilgang til tingene, hvad hun også selv har givet udtryk for ved flere lejligheder, siger Bodil Cath.

Folk blev rasende og forstod ikke, hvorfor prins Henrik ikke var taknemmelig over bare at hænge i dronningens skørter. Men han bad blot om lidt ligeværdighed

- Jeg burde have vinklet på, at prins Henrik blev tilsidesat, for det havde været naturligt, at han som den ene halvdel af værtsparret havde taget imod gæsterne og holdt talen. Der var ikke noget statsanliggende i kuren, ikke noget storpolitisk - der var kun tale om et høfligt arrangement, hvor man ønskede hinanden godt nytår.

- Men jeg skal ikke gøre mig bedre, end jeg er; jeg har selv været en af gribbene. Ved nytårskuren for ambassadørerne i 2002, som kongeparret i fællesskab havde inviteret til og var værter for, havde dronningen brækket kravebenet. I stedet blev det kronprins Frederik og ikke prinsgemalen, der tog imod og holdt talen. Jeg skrev i min reportage, at Frederik var konge for en dag, men det var en helt forkert vinkel at anlægge.

- Danmark har meget at sige ham tak for. Hvad han ikke har fået her på jord, håber jeg, han får i sin himmel: en belønningsmedalje. Den fortjener han, når man tænker på, hvor meget mobning han har skullet stå model til, især i den kulørne presse, siger Bodil Cath.

Folk blev rasende

Det var præcis den tilsidesættelse, der for alvor vakte prins Henriks harme over som familiefar at blive negligeret og sat ud på et sidespor til offentlig skue.

- Det var det, han blev så hidsig over, siger Bodil Cath.

Og det var præcist den hidsighed, som gjorde Bodil Cath til en historisk person, når det handler om den danske kongefamilie. For det var dét, der fik ham til i et interview i Caix, med netop Bodil Cath, et halvt år senere for første gang offentligt at lufte sin utilfredshed med sin placering i hierarkiet. Et interview, der ved flere lejligheder siden har tændt op under mange danskeres uvilje mod ham.

- Folk blev rasende og forstod ikke, hvorfor prins Henrik ikke var taknemmelig over bare at hænge i dronningens skørter. Men han bad blot om lidt ligeværdighed. Han ønskede at blive behandlet som en ligeværdig person. Det var virkelig noget, der lå ham meget på sinde. Jeg ved ikke helt hvorfor, det stak så dybt, men det har nok noget at gøre med hans franske baggrund, som danskerne heller ikke forstod, siger Bodil Cath.