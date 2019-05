Hønge lovede at drage mod Bruxelles men nedlagde mandat

For cirka et år siden udstak Karsten Hønge (SF) et løfte om at drage mod Bruxelles, hvis han blev valgt ind i EU-Parlamentet, og dermed ville han forlade Folketinget.

Under 24 timer efter at han blev valgt søndag, valgte han dog at frasige sig sit mandat.

Til Politiken sagde han ellers i juli, at han ville til Bruxelles, hvis han blev valgt ind.

- Så bliver jeg medlem af EU-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Det er klart, lød det.

Til TV2 lød der dengang samme melding.

- Hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt ind i EU, så bliver jeg jo nødt til at vælge, ja. Og så er det selvfølgelig det mandat, jeg vælger, sagde Karsten Hønge.

Partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) og Karsten Hønge har flere gange sagt, at han havde en rolle som "hjælperytter", og at SF så var sikker på at få valgt det mangeårige parlamentsmedlem Margrete Auken (SF) ind.

Dermed har de altså ikke lovet eller forventet, at han overhovedet skulle afsted, er forklaringen.

Men med knap 200.000 stemmer, hvilket er tredjeflest blandt alle danske kandidater til EU-Parlamentet, var det hende, der endte med at sikre hans mandat, som han siden gav videre til den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen (SF).

I stedet vil han søge vælgernes gunst ved folketingsvalget på næste onsdag.

Sagen kan dog vise sig at have konsekvenser. Karsten Hønge er kendt som en bramfri politiker, og hans valgslogan har været "Ikke mere pis - tid til klar tale", og det er ikke gået ubemærket hen.

Flere brugere går i rette med beslutningen på Karsten Hønges facebookside.

- Jeg er rasende. Jeg stemte på dig. Og så var du ikke kandidat alligevel. Det skulle du kraftedeme have sagt, da du stillede op, skriver en og henviser til valgsloganet.

En anden bruger kæder det sammen med, dengang SF trådte ud af regeringen i 2014 i forbindelse med salget af dele af Dong.

- Dette er det første valg, hvor jeg har stemt på SF igen efter regeringsfadæsen, hvor min stemme ikke just blev brugt på den lovede politik, og nu bliver min stemme ikke brugt på den kandidat, som jeg og mange andre har stemt personligt på, skriver vælgeren.