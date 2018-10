Højskoleforstanderen: Kim Larsen havde Højskolesangbogen på rygraden

- Han kunne godt stjæle med arme og ben og gøre det til sit eget, men altid med en respekt for melodien og for intentionen i sangen. Et godt eksempel er "Der truer os i tiden", som Ole Wivel skrev i 50'erne. Den havde Kim Larsen med på albummet "Yummi Yummi" i 1988. Han har taget de første to vers, en bid af en anden sang til slut og krydret det med noget, han selv har digtet til. Han havde højskolesangbogen på rygraden. Den var også med, når han selv digtede sange blandt andet på grund af, at han offentligt bekendte sig som grundtvigianer, forklarer Simon Axø.

- Det er ikke sikkert, at "Det er i dag et vejr" var blevet allemandseje, hvis ikke det var for Kim Larsen. Det er det, der er så ekstraordinært ved ham, at han også favner folk, som ikke nødvendigvis har en musikalsk indsigt eller dannelse, forklarer han.

- Vi synger både hans egne sange og de sange, han har været med til at puste nyt liv i. Kim Larsen har været med til at forny og holde nogle gamle sange i live, som måske ellers var gledet ud af folks bevidsthed, siger Simon Axø, forstander på Testrup Højskole ved Aarhus.

Kim Larsen har siden 1990 været repræsenteret i "Højskolesangbogen"."Når jeg står ved min maskine", Kim Larsen/Kim Larsen - ("Blip båt") "Vi er dem de andre ikke må lege med", Kim Larsen/Erik Clausen/Kim Larsen "Når nu min verden bliver kold og forladt", Kim Larsen/Kim Larsen - ("Papirsklip")"Masser af succes", Kim Larsen/Kim Larsen og Mogens Mogensen "Om lidt bli'r her stille", Kim Larsen/Kim Larsen og Leif Sylvester Petersen "Når nu min verden bliver kold og forladt", Kim Larsen/Kim Larsen ("Papirsklip") "De kom flyvende med storken", Kim Larsen/Kim Larsen ("De smukke unge mennesker")Lige nu bliver der arbejdet med den 19. udgave af "Højskolesangbogen".

Larsen i 'den blå'

Kim Larsen gik på Askov Højskole i 1964-65, hvor han havde flere af tidens store koryfæer, som for eksempel Ebbe Kløvedal Reich, Ole Wivel og Niels Højlund, som undervisere.

Simon Axø havde selv fornøjelsen af at snakke med Kim Larsen om hans højskoleophold, da han for et par år siden mødte Larsen på værtshuset Under Masken i Aarhus efter en af hans koncerter. Her faldt de i snak om højskolelivet.

- Der lyste han virkelig op. Det havde betydet meget for ham at være på højskole, fortæller Simo Axø.

- Han fortalte, at når bølgerne gik højt, og diskussionen blev for vild dengang på højskolen, så begyndte Niels Højlunds hund altid at ligge og knurre under bordet, siger han og griner lidt.

Om godt et år kommer en ny udgave af "Højskolesangbogen". Et udvalg arbejder på at vælge sangene til den 19. udgave.

- Det bliver spændende at se, hvordan den kommer til at se ud. De sange, der kommer med, skal være andet og mere end gode fællessange. De skal have et ekstra lag. Det er altid en subjektiv vurdering, men selvfølgelig er Kim Larsen også repræsenteret i den kommende udgave med flere sange, det vil jeg godt lægge hovedet på blokken med. Andet skulle være mærkeligt, slutter Simon Axø.