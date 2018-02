Højskoleelever overværede retssag om sexvideo: Man sidder bag skærmen, blind for ansvaret

Et hold elever fra Hadsten Højskole har haft digital adfærd på skemaet og overværede i den forbindelse den første domfældelse i den store sag om spredning af sexvideoer. Sagen har givet dem noget at tænke over.

- Det er blevet meget lettere at gøre dumme ting. Fordi det er teknisk muligt og kan ske lynhurtigt. Problemet er, at det dermed er blevet sværere at nå at tænke sig om, inden det er for sent. Det gælder måske i særlig grad, når vi unge er til fest og drikker os fulde. Jeg tror, at det er den hurtighed, uden at omtanken når at komme med, der er årsagen til, at sagen om den spredte sexvideo har vokset sig så stor, siger Christian Hougaard Kristensen.

De fortæller alle tre, at selv om optagelse af, deltagelse i og spredning af børneporno og sexvideoer i det hele taget ikke hører til i deres liv, har sagen alligevel givet stof til eftertanke og givet anledning til at reflektere over deres egen gøren og laden i den digitale verden.

Retssag: Retslokalet var fyldt helt op, da retten i Randers i mandags tog hul på kæmpesagen om spredning af videooptagelser af to 15-årige, der dyrker sex, altså børneporno. En sag, hvor 1004 unge er blevet sigtet, heriblandt en 20-årig mand fra Syddjurs, som blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have sendt videoen, til 12 personer.

Det er som om, der gælder andre regler, eller ingen, på nettet, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet, det er sexvideosagen et eksempel på og en god øjenåbner for.

En barriere mod virkeligheden

- Det, tror jeg, er rigtigt, og jeg tror, at når det er sådan, så er der hos mange blevet skabt et billede af, at man slet ikke har noget ansvar, når man sidder der bag skærmen eller med smartphonen. Det handler ikke kun om billeder og videoer, men også om det, vi skriver til hinanden. Det sker øjeblikkeligt, og man når ikke at tænke på samme måde, som hvis man skulle skrive en besked på et stykke papir - da kan man nå at tænke sig om, fra man rejser sig, til man når hen i skuffen og får fundet papir og blyant frem. Sådan er det ikke ved skærmen, siger Annemette Thøstesen.

Og den skærm er i sig selv en del af problemet, mener Nicole Sander Bertelsen. Den er en barriere mellem mennesket, der sidder bag den, og resten af verden.

- Når man sidder og skriver et eller andet, på et socialt medie for eksempel, udgør selve skærmen en grænse mellem én selv og virkeligheden uden for. Mange fyrer bare løs i et sprogbrug, ingen, eller i hvert fald kun få, kunne finde på at anvende, når man står ansigt til ansigt med et andet menneske. Det er som om, der gælder andre regler, eller ingen, på nettet, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet, det er sexvideosagen et eksempel på og en god øjenåbner for, siger Nicole Sander Bertelsen.

- Desuden er det nok sådan, at hvis man vil konfrontere en anden med noget, man er utilfredshed, så kræver det mere mod at gøre det mundtligt, end det gør at sende en sms, messenger-besked eller oprette et facebook-opslag, siger Annemette Thøstesen.