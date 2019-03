Det vækker ikke ligefrem glæde hos flere danske politikere, at den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir vil holde fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads på fredag.

- Det synes jeg absolut ikke om, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), om udsigten til arrangementet.

Fredagsbønnen skal minde de 50 ofre, der døde i forbindelse med angrebet på to moskéer i Christchurch, New Zealand.

Pia Kjærsgaard agter at høre politiet om, hvad der er blevet givet tilladelse til.

- Selv om jeg ikke bryder mig om det, så er det noget, man kan give tilladelse til. Hvis slotspladsen skal omdannes til moské, så synes jeg, det er ved at blive problematisk. Og det synes jeg lidt, det ser ud til, siger Pia Kjærsgaard.

- Slotspladsen er hverken en kirke, en moské eller en synagoge.

Hendes partifælle udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) mener, at politiet bør sætte en stopper for arrangementet.

Det islamkritiske parti Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen har anmeldt et modarrangement samme tid og sted fredag.

De to arrangementer samtidig bør ifølge Martin Henriksen være nok til, at politiet kan vurdere, at de er til fare for den offentlige orden og dermed aflyse dem.

Hizb ut-Tahrir har som erklæret mål at indføre et islamisk styre, der reguleres efter de muslimske sharialove.

Organisationen er modstander af den demokratiske styreform og opfordrer muslimer til ikke at deltage i politik eller stemme med valg.

Lars Aslan Rasmussen (S) planlægger en demonstration mod Hizb ut-Tahrir fredag, hvor han håber på stort fremmøde fra sine folkevalgte kolleger.

- Det er vigtigt, at der kommer en tværpolitisk moddemonstration. Når de (Hizb ut-Tahrir, red.) står foran folkestyret, som de gerne vil afskaffe, så er vi forhåbentlig flere end dem, der gerne vil vise et andet Danmark, siger han.

Han mener, at det er nødvendigt at vise organisationen en modreaktion, "hver gang de viser deres grimme og udemokratiske fjæs".

Hizb ut-Tahrir mener, at politikere er medskyldige i angrebet på moskéerne i Christchurch. Derfor er Christiansborg Slotsplads valgt som stedet for fredagsbønnen.

- Vi vil gerne protestere mod det, der er baggrunden for massakren. Og det er den islamofobiske stemning, som er blevet spredt af medier og politikere i den vestlige verden.

- Det vil sende et stærkt signal til politikerne, som er direkte medansvarlige for, at der bliver spredt had i samfundet. Det sender et stærk signal, når man står foran den borg med de tykke mure, siger Taimullah Abu-Laban, medlem af Hizb ut-Tahrir.